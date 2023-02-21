Prof. Dr. Naci Görür'den deprem uyarısı: O illeri tek tek sıraladı
Merkez üssü Kahramanmaraş'ta ve 10 ili etkileyen depremler meydana gelmişti. Bu akşam saatlerinde de Hatay'ın Defne ve Samandağ ilçelerinde 6.4 ve 5.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Prof. Dr. Naci Görür, Hatay depremlerinin ardından Adana havzası için kritik bir uyarı yaptı.
Hatay'da Defne ve Samandağ ilçelerinde 6.4 ve 5.8 büyüklüğünde üst üste depremler meydana geldi. Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür de Kahramanmaraş depremiyle bir enerji transferi gerçekleştiğinin altını çizdi.
PROF. DR. NACİ GÖRÜR'DEN O KENTE UYARI
Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür de Kahramanmaraş depremiyle bir enerji transferi gerçekleştiğinin altını çizdi. Görür, Adana havzası için uyarıda bulundu.
"ADANA HAVZASINA DİKKAT ETMEK LAZIM"
Görür şunları söyledi: "Genelde bir yerde deprem olduğu zaman açığa çıkan enerjinin bir kısmı da o fayın güneyine ve kuzeyine iki uca doğru transfer edilir. Maraş depremlerinin ardından bilimsel olarak Adana havzasına dikkat etmek lazım. Buradaki faylar kırılıp depreme neden olabilir demiştik."
HATAY BÖLÜMÜ GERÇEKLEŞTİ
"Türkiye sınırları içerisinde Ölüdeniz fayında biz artık daha büyük deprem beklemiyoruz. Adana'da bir hassasiyetimiz var. Maraş depremleri Malatya fayında da biraz enerji transferine neden olmuş olabilir. Dikkat etmek lazım."