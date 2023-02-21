Prof. Dr. Naci Görür'den deprem uyarısı: O illeri tek tek sıraladı

"ADANA HAVZASINA DİKKAT ETMEK LAZIM"

Görür şunları söyledi: "Genelde bir yerde deprem olduğu zaman açığa çıkan enerjinin bir kısmı da o fayın güneyine ve kuzeyine iki uca doğru transfer edilir. Maraş depremlerinin ardından bilimsel olarak Adana havzasına dikkat etmek lazım. Buradaki faylar kırılıp depreme neden olabilir demiştik."