Ünlü profesör hayatını kaybetti
Ünlü profesör hayatını kaybetti
Antalyaspor'dan yeni açıklama
Antalyaspor'dan yeni açıklama
Ercan Topaca'dan 'Ankara Valisi' uyarısı
Ercan Topaca'dan 'Ankara Valisi' uyarısı
Saldırıya uğrayan belediye başkanı hayatını kaybetti
Saldırıya uğrayan belediye başkanı hayatını kaybetti

Prof. Dr. Namık Çevik, hayatını kaybetti

Çiğli ilçesinde yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarptığı Dokuz Eylül Üniversitesi eski Rektörü Prof. Dr. Namık Çevik, (84) yaşamını yitirdi.

Prof. Dr. Namık Çevik, hayatını kaybetti

İzmir’in Çiğli ilçesinde yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarptığı Dokuz Eylül Üniversitesi eski Rektörü Prof. Dr. Namık Çevik, (84) yaşamını yitirdi.

Olay, bugün 16.00 sıralarında Cahar Dudayev Bulvarı’nda meydana geldi

Bankadaki işlerini hallettikten sonra yolun karşısına geçmeye çalışan Prof. Dr. Namık Çevik’e Alihan A. idaresindeki 35 KE 7730  plakalı otomobil çarptı.

Çarpmanın etkisiyle yola düşen Çevik ağır yaralandı. Kazayı gören çevredekiler durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Çevik’in öldüğü belirlendi. Çevik’in cesedi savcının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu’na gönderildi. Kazadan sonra otomobil sürücüsü gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü. Kaza nedeniyle aksayan trafik aracın ve cesedin kaldırılmasıyla normale döndü.

Dokuz Eylül Üniversitesi eski rektörlerinden olan Namık Çevik, 2004’ten beri Başkent Üniversitesi Zübeyde Hanım Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü görevini yürütüyordu.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.


Kaynak: DHA
Etiketler; #izmir
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.