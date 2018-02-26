Prof. Dr. Orhan Şen, 28 Şubat 2018 Çarşamba günü ve 1 Mart 2018 Perşembe günlerin İstanbul'da kar yağışının etkili olacağını belirtti

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Orhan Şen, sosyal medya hesabından İstanbul'a kar yağışıyla ilgili son bilgileri paylaştı.



Trakya'da kar yağışının başladığını belirten Prof. Dr. Şen, yarın Tekirdağ'ın da dahil olduğu bazı illerde sıcaklıkların düşeceğini ifade etti.



Çarşamba günü öğleden sonra ve perşembe günü İstanbul'da kar yağışının etkili olacağını ifade eden Orhan Şen, nemin yeterli olduğunu sıcaklığın da 3-4 dereceye kadar düşeceğini bildirdi.



İstanbul-Ankara yolunda, Bolu'da, İç Anadolu bölgesinin doğusu ve Doğu Anadolu bölgesinde karın ulaşına engel olabileceğini açıklayarak, "Cuma biter" ifadelerini kullandı.



ulusal.com.tr