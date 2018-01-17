Prof. Dr. Orhan Şen, Marmara bölgesinde yarın havanın soğuyacağını ama kar olasılığının çok zayıf olduğunu açıkladı. 22-23 Ocak tarihlerinde kar yağma ihtimalinin var olduğunu sözlerine ekledi

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Profesör Doktor Orhan Şen, aşırı kuraklığın devam ettiği Güneydoğu Anadolu'da bu akşamdan itibaren 3 gün yağış geleceğini açıkladı.



Yağışların aşırı kuvvetli göründüğünü bildiren Şen, "Hem müjde hem de dikkat demek gerek" dedi.



Yarın ve cuma günü İç Anadolu bölgesinin doğusunda, Konya, Niğde ve Aksaray'da karın olduğunun bilgisini veren Prof. Dr. Şen, Doğu Anadolu bölgesinde kuvvetli kar, Güneydoğu Anadolu bölgesi ile Akdeniz'in doğusunda da kuvvetli yağışın etkili olacağını belirtti.



MARMARA İÇİN KAR AÇIKLAMASI



Marmara bölgesinde kar görünmediğini açıklayan Prof. Dr. Orhan Şen, 22-23 Ocak 2018 tarihlerinde kesin olmamakla birlikte kar olasılığının var olduğunu ifade etti. Batı bölgelerinde bu akşam ve yarın yağmurun var olduğunu kaydeden Şen, yağmurun cumartesi günü ara verip, pazar günü tekrar başlayacağını söyledi.



İç Anadolu bölgesinde önümüzdeki 2 gün yerde kar örtüsünün oluşmaması durumunda cumartesi, pazar ve pazartesi günleri don tehlikesi olacağını dile getiren Orhan Şen, "Kar örtüsü olursa toprak altındakı tohumunuz korumadadır" diye konuştu.



Marmara bölgesinde yarın havanın soğuyacağını sözlerine ekleyen Şen, kar olasılığının da çok zayıf olduğunu açıkladı.



AKOM'DAN İSTANBUL UYARISI



İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), İstanbul'da yarın 5 ile 8 derece arasında ani sıcaklık düşüşlerinin beklendiği konusunda uyarıda bulundu.



ulusal.com.tr



