İstanbul'da karın biteceği, bugün hafif serpinti olarak etkili olacağı aktarıldı. Anadolu bölgesinde kar yağışının 2 gün daha devam edeceği bildirildi. İşte İstanbul'un hava durumuna ilişkin son bilgiler

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Profesör Doktor Orhan Şen, İstanbul'da karın bugün hafif serpinti olarak etkili olacağını, akşam saatlerinde biteceğini duyurdu.



Anadolu'da kar yağışının 2 gün daha devam edeceğini belirten Orhan Şen, batı bölgelerinde yağışın olmadığını kaydetti.



Güneydoğu bölgelerinde yağmurun olduğunu bildiren Şen, Doğu Anadolu bölgelerinde de kar yağışının cumartesi gününe sarkabileceğini ifade etti.



Bugün ve yarın kuvvetli poyrazın deniz ulaşımın engelleyeceğini açıklayan Prof. Dr. Şen, iç bölgelerde de sisin hava ulaşımını etkileyeceğine işaret etti.



Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Profesör Doktor Orhan Şen, önümüzdeki 3 gün kuru soğukların ayaz ve gece don yapacağını aktardı.



3-4 Şubat 2018 tarihlerine kadar yağışın görünmediğini açıklayan Orhan Şen, "Gene kurak bir hafta geçireceğiz" ifadelerini kullandı.



ulusal.com.tr