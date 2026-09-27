Prof. Dr. Osman Bektaş'tan Marmara uyarısı! Marmara depreminde asıl tehlike ne?

Deprem riskinin yalnızca büyüklük rakamıyla (Mw) ölçülemeyeceğini belirten Bektaş, asıl belirleyici unsurların sarsıntının frekansı ve süresi olduğunun altını çizdi.

DEPREMİN BÜYÜKLÜĞÜ TEK BAŞINA YETERLİ DEĞİL

Marmara'daki deprem riskinin doğru analiz edilebilmesi için şu kriterlere dikkat çekildi:

Silivri Depremi Örneği: 6,2 büyüklüğündeki Silivri depremini hatırlatan Bektaş, fayın daha yavaş ve parçalı şekilde kırılmasının yer hareketinin özelliklerini doğrudan etkilediğini belirtti.

Sediman Tabakasının Rolü: Marmara'daki kalın ve genç sediman tabakasının sarsıntının frekans yapısı üzerinde belirleyici rol oynadığı, bu durumun yüzeydeki hissedilme biçimini ve yapılara binen yükü değiştirdiği ifade edildi.

Kritik Soru: Sadece büyüklüğe odaklanılmaması gerektiğini vurgulayan Bektaş, "Asıl soru: İstanbul hangi frekansta ve ne kadar süre sallanacak?" diyerek yer hareketinin karakterine dikkat çekti.

BİNA YAPISINA GÖRE SARSINTI ETKİSİ DEĞİŞİYOR

Farklı yükseklik ve yapısal özelliklere sahip binaların aynı sarsıntıdan farklı etkileneceği belirtilerek şu detaylar paylaşıldı:

Yüksek ve Esnek Yapılar: Uzun periyotlu yer hareketlerinin İstanbul'daki yüksek ve esnek yapılar açısından büyük risk oluşturduğu, bu tür hareketlerin baskın hale gelmesi durumunda bu binalar üzerindeki deprem etkisinin artacağı kaydedildi.

Alçak ve Rijit Yapılar: İzmit gibi olası farklı merkezli depremlerde yüksek frekanslı ve kısa periyotlu hareketlerin öne çıkması halinde yüksek yapıların görece daha az etkilenebileceği, ancak alçak ve rijit yapıların bu sarsıntılara farklı tepki vereceği ifade edildi.

Uzmanlar; olası bir Marmara depreminin etkisini değerlendirirken deprem büyüklüğünün yanı sıra yer hareketinin frekansı, sarsıntı süresi ve binaların yapısal özelliklerinin bir bütün olarak ele alınması gerektiği konusunda uyarıyor.