Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan açıkladı: Gemlik'teki deprem Marmara için uyarı mı?
Bursa’nın Gemlik ilçesinde meydana gelen 3.9 büyüklüğündeki deprem çevre illerde de hissedilirken, vatandaşlarda kısa süreli panik yarattı. Sosyal medyada açıklama yapan Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, depremin Kuzey Anadolu Fay Hattı’nın Gemlik kolu üzerinde gerçekleştiğini belirtti.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), 1 Temmuz 2025 Salı günü saat 11.47’de Bursa’nın Gemlik ilçesi merkezli 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Yerel saatle kaydedilen sarsıntı, 9.82 kilometre derinlikte oluştu.
Deprem Bursa başta olmak üzere çevre illerde de hissedildi. Vatandaşlar, kısa süreli panik yaşadı ve sosyal medya platformlarında sarsıntıya dair paylaşımlarda bulundu.
PROF. DR. ERCAN’DAN İLK AÇIKLAMA: “OLAĞAN BİR DEPREM”
Ekonomim'e göre, depremin ardından Jeofizik Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, sosyal medya hesabı üzerinden konuya ilişkin ayrıntılı bir değerlendirme yaptı. Prof. Dr. Ercan, “Bugün olan deprem Gemlik kolu üzerinde gerçekleşmiş en küçük depremdir. Çok olağan bir depremdir.” ifadelerini kullandı.
Açıklamasında panik oluşturulmaması gerektiğini vurgulayan Ercan, şu anda daha büyük bir depremin geleceğine dair herhangi bir bilimsel veri bulunmadığını belirtti.
Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, sosyal medya paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
"Bugün Bursa Gemlik‘te 5 km derinlikte dört M4,0 büyüklüğünde bir deprem olmuştur. Bu depremin olduğu kırık Kuzey Anadolu Kırığı’nın ikinci kolu ortadaki ikinci koludur. Deprem Gemlik İznik kolu üzerinde oluşmuştur. Marmara’da KAK’ın 3 kolu vardır. Kuzey Marmara kolu, Gölcük üzerinden İstanbul’da oradan Saros Körfezi’ne gider. Öteki kol Akyazı, Pamukova üzerinden Gemlik ve oradan Bandırma‘ya doğru uzanır. Öteki Güney kol ise Yenişehir üzerinden Bursa Bursa’dan Mustafa Kemal Paşa oradan Manyas Gölü’ne doğru uzanır bunlardan en etkin olan kuzey koludur.
Sonra Bursa kolu gelir. En az etkin olan ise Gemlik koludur. bugün olan depremde Gemlik kolu üzerinde gerçekleşmiş en küçük depremdir. Çok olağan bir depremdir. Bunun ardından daha büyük bir deprem gelecek korkusunu yaymamak gerekiyor çünkü o konuda herhangi bir bilimsel veri şu anda yok. ileride Gemlik Körfezi’ne bekleyen pek doğal olarak bir yıkıcı bir deprem vardır ama bunun büyüklüğü de Mş6,2-6.4’ü geçmez. dolayısıyla şu anda sakıncalı bir durum görülmüyor. Uğurlusu olsun."