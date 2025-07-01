Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan açıkladı: Gemlik'teki deprem Marmara için uyarı mı?

Sonra Bursa kolu gelir. En az etkin olan ise Gemlik koludur. bugün olan depremde Gemlik kolu üzerinde gerçekleşmiş en küçük depremdir. Çok olağan bir depremdir. Bunun ardından daha büyük bir deprem gelecek korkusunu yaymamak gerekiyor çünkü o konuda herhangi bir bilimsel veri şu anda yok. ileride Gemlik Körfezi’ne bekleyen pek doğal olarak bir yıkıcı bir deprem vardır ama bunun büyüklüğü de Mş6,2-6.4’ü geçmez. dolayısıyla şu anda sakıncalı bir durum görülmüyor. Uğurlusu olsun."