Avrupa Birliği'ne giriyor muyuz, girecek miyiz tartışmaları halen devam ediyor. Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi ve Türkiye-Avrupa Eğitim ve Bilimsel Araştırmalar Vakfı öncülüğünde yapılan Avrupa Birliği Sempozyumu'nda, bu kez siyasi partiler fikirlerini sundu

Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi ve Türkiye-Avrupa Eğitim ve Bilimsel Araştırmalar Vakfı öncülüğünde "Avrupa Birliği Sempozyumu" yapıldı.



Sempozyumda siyasal partilerin Avrupa Birliği'ne bakışı ele alındı.



Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı Profesör Doktor Semih Koray da konuşmacılar arasındaydı. Koray, Vatan Partisi'nin Avrupa Birliği'ne nasıl yaklaştığından bahsetti.



Koray, gittikçe güçlenen güvensizliğe vurgu yaptı.



Prof. Koray, "Uluslararası neoliberal sistem önemini yitirdi" dedi.



Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı Profesör Doktor Semih Koray, Avrupa Birliği sürecinde hem Türkiye'nin hem de Avrupa'nın çaba göstermesi gerektiğini söyledi.



ulusal.com.tr