Prof. Dr. Semih Koray’dan Ankara Zirvesi analizi: Türkiye’ye tehdit Rusya veya İran’dan değil doğrudan NATO’dan geliyor!

Dünya Medeniyetleri Girişimi Araştırmaları Merkezi (DÜNYAMER)’nin düzenlediği “Büyük Savaşı Önleyecek İttifak” Konferansında çok kutuplu dünyanın stratejik rotası çizildi. Zirvede önemli saptamalarda bulunan DÜNYAMER Başkanı Prof. Dr. Semih Koray, ABD emperyalizminin ve Atlantik sisteminin çöküş sürecinde olduğunu belirterek, Türkiye’nin güvenliğine yönelik asıl tehdidin Rusya ya da İran’dan değil, doğrudan NATO’dan geldiğini somut olgularla ortaya koydu.

''NATO BİR SAVUNMA PAKTI DEĞİL, ABD'NİN HEGEMONYA ÖRGÜTÜDÜR''

Prof. Dr. Semih Koray, Sovyetler Birliği'nin dağılmasının ardından NATO’nun sönümlenmek yerine doğuya doğru tarihin en hızlı genişleme sürecini yaşadığını hatırlattı. NATO'nun yapısal işlevini analiz eden Koray, şu ifadeleri kullandı:

"NATO bir savunma paktı değil, ABD’nin hegemonya örgütüdür. Üstelik ABD, bu örgüt aracılığıyla yalnızca mazlum milletleri değil, kendi dışındaki Atlantik sistemi ülkelerini de yedeğine alarak baskı altında tutmaktadır. Ancak ABD’nin 21. yüzyılı 'Amerikan Yüzyılı' yapma hayali çökmüştür. Çünkü emperyalizmin denklemine, gelişen mazlum dünyanın milli devletlerinin gücü dahil edilmemiştir."

Bugün dünyada üretim, bilim, teknoloji ve kültürün ağırlık merkezinin Batı’dan Doğu’ya kaydığını vurgulayan Koray, bu nesnel sürecin dünyayı kaçınılmaz olarak çok kutuplu hale getirdiğini kaydetti.

ATLANTİK'İN TAŞIYICI KOLONLARI ÇATLIYOR

Küresel ölçekte yaşanan güç kaymasına dikkat çeken Prof. Dr. Semih Koray, Rusya’nın Ukrayna’da NATO yığınağına karşı insanlığın ön cephesinde başarılı bir mücadele yürüttüğünü, İran’ın ise ABD-İsrail saldırganlığını göğüsleyerek emperyalizmin yıkım gücünü boşa çıkardığını belirtti.

Ankara’daki NATO Zirvesi’nin bu derin çatlakları kapatma çabasından ibaret olduğunu söyleyen Koray, Hükümetin zirvedeki tutumunu şu sözlerle eleştirdi:

"Türkiye’deki AK Parti iktidarının Rusya ve İran’ı hedef tahtasına koyan NATO sonuç bildirgesini imzalaması önemli bir zaaftır. Çökmekte olan bir örgütte daha fazla pay sahibi olmayı ummak, o çöküşün yükünden daha büyük bir pay üstlenmekten başka bir sonuç vermez. Ancak bu zaaf, Türkiye’nin NATO konusundaki nihai konumunu asla temsil etmemektedir."

NAMLULAR TÜRKİYE'YE DÖNÜK: KUZEYDEN VE GÜNEYDEN KUŞATMA

Türkiye’nin önündeki güvenlik tehditlerini somut askeri coğrafya üzerinden açıklayan DÜNYAMER Başkanı, tehdidin kaynağının komşular olmadığını ifade etti:

"Türkiye’ye yönelik tehditlerin kaynağı ne Rusya ne de İran’dır. Güvenlik tehdidi doğrudan ABD ve NATO’nun kendisinden gelmektedir. Ege ve Doğu Akdeniz’deki NATO üslerinin namluları Türkiye’ye dönüktür. ABD; İsrail, Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ile Türkiye’yi hedef alan stratejik bir ittifak kurmuştur. Karadeniz’i bir NATO gölüne çevirme hayali de Rusya’yı güneyden kuşatırken, Türkiye’yi kuzeyden kuşatma planıdır."

NATO’nun Türkiye içindeki karanlık sicilini de hatırlatan Koray; askeri darbelerin, kanlı kışkırtmaların, bölücü terörün, Ergenekon tertiplerinin ve 15 Temmuz FETÖ’cü darbe girişiminin doğrudan NATO’nun Türkiye Gladyosu eliyle yürütüldüğünü vurguladı.

''TÜRKİYE NATO'DAN ÇIKARSA DÜNYA DEĞİŞİR''

Gelecek dönemde Türkiye’de ana çelişkinin bağımsızlık isteyenler ile NATO’cular arasında yaşanacağını belirten Prof. Dr. Semih Koray, Türkiye'nin kurtuluşunun ve kalkınmasının rotasını Avrasya olarak işaret etti:

"Türkiye yalnızca güvenlik açısından değil; ekonomi, bilim, teknoloji ve kültür alanlarında da Atlantik sisteminde boğulmaktadır. Türkiye’nin potansiyelini maddi bir gerçekliğe dönüştürecek coğrafya Avrasya’dır. Bugün emperyalist küresel savaşı önlemenin yolu, Avrasya cephesinde stratejik ittifakları pekiştirmektir. Türkiye-Rusya-Çin-İran ittifakı, kurulacak insanlık cephesinin bel kemiğidir. Unutulmamalıdır ki; Trump NATO’dan çıkarsa bu bir tabelanın değişmesi olur, ama Türkiye NATO’dan çıkarsa dünya değişir!"