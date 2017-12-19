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Prof. Dr. Sencer İmer: Amerika yalnızlaşıyor

Amerika Başkanı Donald Trump, ülkesinin yeni ulusal güvenlik stratejisini açıkladı. Belgede İran'na terör destekçisi suçlaması yapıldı. Suudi Arabistan ve Mısır müttefik olarak gösterilirken, Rusya ve Çin'in stratejilerinin ABD'nin çıkarlarıyla çeliştiğine vurgu yapıldı. Uzmanlara göre, yeni strateji birleşen Avrasya'nın Amerika'yı yalnızlaştırdığının kanıtı.

Beyaz Saray, 55 sayfalık ulusal güvenlik stratejisini paylaştı daha sonra da Amerika Başkanı Donald Trump, açıklama yaptı.

Strateji belgelerinde, İran için ‘dünyanın en önde gelen terör destekçisi devleti’ ifadesi kullanıldı. Kuzey Kore'nin de Dünyayı tehdit ettiği iddia edildi.

Suudi Arabistan ve Mısır ise müttefik olarak görüldü.

Rusya ve Çin'in stratejilerinin Amerika'nın çıkarlarıyla çeliştiği belirtildi.

ABD Başkanı Donald Trump da yaptığı açıklamada, "Rusya ve Çin gibi rakip güçlerle karşı karşıyayız." dedi. Bu güçlerin Amerikan etkisine karşı durmaya çalıştığını belirtti

Washington'un yeni stratejini Ulusal Kanal'a değerlendiren Prof. Dr. Sencer İmer, Amerika'nın yalnızlaştığını vurguladı, Avrasya tezinin güçlendiğini belirtti.

ulusal.com.tr

Etiketler; #donald trump #amerika #Sencer İmer
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Adil Aydın - 5 gün önce
Trump'ın söylemekten kaçındığı : " Atlantik baharı geliyor. Eyaletler dağılmak zorunda. "
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