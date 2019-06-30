Prof. Dr. Sencer İmer: Türkiye, ABD karşısında dik durdu

Anka Enstitüsü Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Sencer İmer, Osaka’da ABD Başkanı Donald Trump ile görüşen Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın S-400’ler konusunda tutumunu koruduğunu söyledi. Prof. Dr. İmer, “Türkiye’nin bu dik duruşu karşısında, ABD, Türkiye’yi kaybetmek istemediği için karşı reaksiyon göstermedi” dedi

Anka Enstitüsü Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Sencer İmer, dün Japonya’nın Osaka kentindeki G-20 toplantısında, ABD Başkanı Trump ile Cumhurbaşkanı Erdoğan arasında dün yapılan görüşmeyi Aydınlık'a değerlendirdi:



YAPTIRIM KARARI ALIRSA TÜRKİYE’Yİ TAMAMEN KAYBEDEBİLİR



“Osaka’daki görüşmelerde, Türkiye gerek S-400’ler gerek F-35’ler gerekse Patriotlar konusunda tutumunu korudu. Sayın Cumhurbaşkanı buradan giderken ne açıkladıysa orada da aynı şekilde Trump ile Putin ile görüştü. Dolayısıyla Türkiye’nin bu dik duruşu karşısında, ABD de Türkiye’yi kaybetmek istemediği için karşı reaksiyon göstermedi. Zaten karşı reaksiyon göstermesi beklenemez.



“Çünkü yaptırımlara başvurması halinde Türkiye’yi tamamen kaybedebilir. Bu Amerika’nın işine gelmez. Çünkü Amerika’nın Ortadoğu’da kalabilmek için mutlaka Türkiye’yi, en azından müttefik olarak veya dost olarak yanında tutması lazımdır. Yalnızca İsrail’e, Suudi Arabistan veya Mısır’a dayanarak bunu yapamazsınız.”



‘GELECEK SENE ABD’DE SEÇİM VAR’



“Trump pragmatik bir kişiliğe sahip biliyorsunuz. İşadamı. Benim gördüğüm kadarıyla bir işadamı gibi meseleyi ele aldı. Aynı şeyi Çin ile yapacağı görüşmelerde yapacağını ummak isterim. Xi Jinping ile olan görüşmelerinde Çin ile olan ticaret savaşlarını da sonuçlandıracaklarını düşünüyorum. Öyle bir işaret verdi. Gelecek sene seçimi var, bay Trump’un. Bu durumu çok fazla gerginleştirmek, dünya ekonomisinin bu ticaret savaşı dolayısıyla küçülmesine sebebiyet vermek, Trump’un da işine gelmez.”



ABD’DEKİ ŞAHİNLER MEMNUN DEĞİLLER



“Ama tabii Amerika’da, Washington’daki bürokratik çevreler ve birtakım şahin kanat temsilcilerinin bundan hiç memnun olmayacağını düşünüyorum. Bolton (ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton) ve Pompeo (ABD Dişişleri Bakanı Mike Pompeo) gibi bazı generalleri kast ediyorum. Temsilciler Meclisi veya Senato’daki bazı kişileri kast ediyorum. Ama her şeyden önce firmalar.”



ABD ŞİRKET GİBİ YÖNETİLEMEZ



“Burada şunu unutmamak lazım: ABD bir şirket gibi yönetilemez. Bir şirket gibi yönetilirse, şirket çıkarları ABD’nin önüne geçerse bu, Amerikan toplumu tarafından da uygun karşılanmaz. ABD Başkanı bay Trump da buna uymak zorunda.”



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