29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda başta Anıtkabir olmak üzere tüm meydanlardaki kutlamalara Andımız eylemleri damga vurdu. Peki, Öğrenci Andının yazarı Reşit Galip kimdir? Cumhuriyet Devrimlerine hangi katkıları sunmuştur? İşte Tarihçi Prof. Dr. Sina Akşin'in anlatımıyla Reşit Galip…

"Türküm, doğruyum, çalışkanım" dizeleriyle başlayan,



"Ne mutlu Türküm diyene" cümlesiyle biten Öğrenci Andı, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamalarına damga vurgu. Andımız ve yazarı Reşit Galip'i hedef alan yaklaşıma tüm meydanlardan mesaj verildi.



Peki, Reşit Galip kimdir?



Balkan Harbi ve 1'inci Dünya Savaşı sırasında gönüllü olarak cepheye giden Reşit Galip'in, Milli Eğitim Bakanı olduğu dönemde Cumhuriyet Devrimlerine de büyük katkısı var.



Bazı çevrelerce "Kafatasçılıkla" suçlanan Reşit Galip'in yazdığı Andımızın ırkçı olduğunu da iddia edenler var.



Andımızın yeniden gündeme gelmesi ise Danıştay 8'inci Dairesi'nin "Öğrenci Andı" okullarda yeniden okutulması kararının ardından oldu.



HABER: GÜRKAN DEMİR

KAMERA: BARIŞ YURTERİ

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