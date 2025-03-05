Prof. Dr. Sözbilir’den kritik uyarı: "Fay kırıldı!"
Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir, Santorini Adası’ndaki sismik hareketlilikle ilgili önemli bilgiler paylaştı.
Sözbilir, bölgedeki sismik hareketliliğin 28 Ocak 2024 tarihinde başladığını ve o günden bugüne kadar yaklaşık 4 bin depremin kaydedildiğini belirtti.
Yunan bilim insanlarının verilerine göre, volkanik kökenli 20 bini aşkın sarsıntı (tremor) yaşandığı ifade edildi.
Bu sarsıntıların, doğrudan deprem olmadığının altını çizen Sözbilir, "Bunlar 'tremo' olarak adlandırılıyor, yani gerçek bir deprem değil; daha çok 'depremcik' denebilecek türden sarsıntılardır" şeklinde konuştu.
Deprem Sayısı ve Şiddeti Azaldı
Prof. Dr. Sözbilir, Santorini Adası'ndaki sismik aktivitenin zamanla farklılık gösterdiğine dikkat çekti. Başlangıçta, günde 3-5 arasında deprem meydana gelirken, bazı günlerde bu sayının 400’e kadar çıktığını belirten Sözbilir, şu an ise günlük deprem sayısının 15 ila 50 arasında değiştiğini ve büyüklüklerinin azaldığını söyledi.
Bu durumun, volkanik ve tektonik hareketlerin birlikte etkili olduğuna işaret ettiğini belirten Sözbilir, "Şu an hem magmanın hareketiyle meydana gelen küçük depremler, hem de bölgedeki fayın etkisiyle oluşan depremler birbirini tetikliyor" ifadelerini kullandı.
Bir Fayın Kırıldığı Gözlemleniyor
Prof. Dr. Hasan Sözbilir, Santorini Adası yakınlarında kırılan fay hakkında da bilgiler verdi. AFAD’ın fay çözümlemelerine göre, kırılmanın kuzeydoğu uzanımlı bir fayda meydana geldiğini söyledi.
Sözbilir, "Oradaki kırılan fayın ne tür bir fay olduğuna dair AFAD’ın çözümleri var. Onlara baktığımızda kuzeydoğu uzanımlı bir fayın kırılmakta olduğunu görebiliyoruz" dedi.