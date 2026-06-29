Prof. Dr. Sözbilir’den kritik Venezuela deprem uyarısı! “6,5 büyüklüğüne varan artçılar olabilir
Dokuz Eylül Üniversitesi Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir, 24 Haziran'da Venezuela'da 39 saniye arayla meydana gelen 7,2 ve 7,5 büyüklüğündeki sarsıntıların ardından 6,5 büyüklüğüne varan yıkıcı artçı şoklar beklendiğini açıkladı.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Bilim Kurulu Üyesi sıfatı da bulunan Prof. Dr. Hasan Sözbilir, Karayip ve Güney Amerika tektonik plakalarının sınırında meydana gelen hareketliliği son 100 yılın en büyük depremlerinden biri olarak nitelendirdi.
Yazılı bir değerlendirme yayınlayan Sözbilir, bölgede birbirini tetikleyen iki ana şokun yaşandığını vurguladı.
EN AZ 3 METRELİK YER DEĞİŞTİRME MEYDANA GELDİ
Yıkıcı etkinin sismolojik arka planına ve bölgedeki güncel duruma ilişkin verileri paylaşan Sözbilir, süreç hakkındaki değerlendirmesinde şu ifadelere yer verdi:
"Bu depremler sismolojik anlamda ikiz deprem olarak tanımlanmaktadır. Sismolojik veriler, depremlerin Karayip ile Güney Amerika plakalarının sınırındaki doğu-batı doğrultulu sağ yanal atımlı faylanma mekanizmasıyla geliştiğini ve deprem sırasında plakalar arasında en az 3 metrelik bir yer değiştirme gerçekleştiğini göstermektedir.
Bu durumda ilk sarsıntıda taşıyıcı sistemleri zayıflayan yapılar, henüz 40 saniye dolmadan meydana gelen ikinci depremde tamamen göçmüş olmalıdır. Bu durumun can kaybını ve fiziksel hasarı dramatik bir şekilde artıracağı öngörülmektedir. İkinci ana şokun 7,5 büyüklüğüne kadar çıkması nedeniyle, yakın gelecekte yıkıcı deprem niteliğindeki 6,5 büyüklüğüne varan artçı şokların olması beklenebilir."
TÜRKİYE'DEKİ FAYLARA 'İKİZ DEPREM' İNCELEMESİ ŞART
Birbirini tetikleyecek şekilde komşu faylar üzerinde gelişen benzer büyüklükteki depremlerin "ikiz deprem" olarak adlandırıldığını hatırlatan Sözbilir, bu kavramı Türkiye'nin yakın geçmişte yaşadığı sarsıntılar üzerinden örneklendirdi.
6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremler ile 10 Ağustos ve 27 Ekim 2025 tarihlerinde Sındırgı'da yaşanan 6,1 büyüklüğündeki depremlerin de ikiz deprem kategorisinde yer aldığını belirten Prof. Dr. Sözbilir, Türkiye genelindeki fay segmentlerinden hangilerinin ikiz depremlere neden olacağının vakit kaybetmeden belirlenmesinin büyük önem taşıdığını sözlerine ekledi.