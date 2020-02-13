Prof. Dr. Tülin Oygür CKD Genel Başkanlığı’na aday

Kadın hareketine önderlik etmek için adaylığını açıkladı.

Cumhuriyet Kadınları Derneği, 29 Şubat tarihinde olağan genel kurulunu Ankara’da yapacak. Kurultay tarihi yaklaştıkça genel başkanlığa aday olacak isimler de konuşulmaya başladı. Mevcut genel başkan Canan Arıtman’ın genel kurulda aday olmayacağı öğrenildi.

Adaylığını ilk açıklayan ise Gazi Üniversitesi eski Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Tülin Oygür oldu. Oygür, 13 Şubat’ta Cumhuriyet Kadınları Derneği’ni ziyaret ederek üyelerle bir araya geldi ve adaylığını ilan etti.

Profesör Oygür, adaylığını duyurduktan sonra kısa bir konuşma da yaptı. Oygür, seçilmesi halinde kadın hareketine sunacağı katkıları açıkladı, “milli kadın hareketi” vurgusu yaptı.

Seçim için iddialı olduğunun altını çizen Oygür, yönetim kurulu adaylarını da açıklayacaklarını belirtti.

TÜLİN OYGÜR KİMDİR?

1957 yılında Balıkesir’de doğdu. Öğrenim hayatı Ankara’da geçti. 1980 yılında Gazi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi’nden (Ankara İktisadi ve Ticari Bilimler Akademisi Diş Hekimliği Yüksekokulu) mezun oldu. 1986 yılında Patoloji Doktorası aldı.

1989-1998 yılları arasında Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalında öğretim görevlisi kadrosunda çalıştı. 1992 yılında Patoloji Doçenti oldu. 1993 yılında Türkiye’deki tek Oral Patoloji Doktora Programının açılmasında görev aldı.

Oral Patoloji Bilim Dalını kurmak üzere 1998 yılında G.Ü. Diş Hekimliği Fakültesi’nde doçent kadrosuyla göreve başladı. 1999 tarihinde Diş Hekimliği Fakültesi Temel Tıp Bilimleri Anabilim Dalı Başkanlığı ve Oral Patoloji Bilim Dalı Başkanlığına atandı. 2000 tarihinde Profesör oldu.

2004-2008 yılları arasında Gazi Üniversitesinde Rektör Yardımcısı olarak görev yaptı. Bu görevinde eğitim-öğretim, öğrenci işleri, bilimsel araştırmalar ve uluslararası ilişkiler alanlarında sorumluluk aldı.

26’sı uluslararası dergilerde olmak üzere 72 bilimsel makalesi ve “Ağız Patolojisi Ders Kitabı” isimli bir adet kitabı bulunmaktadır.

Eylül 2011’de emekli oldu.

2012 yılında İşçi Partisi’ne (Vatan Partisi) katıldı. Yönetici görevlerde bulunan Oygür, eğitim alanındaki çalışmalarıyla bilinmektedir. Eğitimle ilgili acil sorunları ve çözüm önerilerini içeren 22 maddelik raporu MEB’e sunmuş; milli, bilimsel, laik, parasız eğitim mücadelesi vermiştir. 2018 Genel Seçimlerinde Ankara Milletvekili adayı olmuş, son yerel seçimlerde Ankara’nın tek kadın belediye başkan adayı olarak yarışmış, siyasette kadın temsilinin artırılması için çalışmıştır.

Gazi Üniversitesi Mezunlar Derneği, Tüm Öğretim Elemanları Derneği (TÜMÖD) gibi kitle örgütlerinde yöneticilik yapmıştır. 2013 yılından bu yana Cumhuriyet Kadınları Derneği üyesidir. CKD’nin pek çok etkinliğinde konuşmacı olarak yer almıştır.

İngilizce bilmektedir. Evli ve bir kız annesidir.

HABER: SEDA AKYÜZ KAMERA: UĞUR PİDECİ