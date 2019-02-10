Vatan Partisi'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Prof. Dr. Tülin Oygür, seçildiği zaman kenti nasıl yöneteceklerini Ulusal Kanal canlı yayınında anlattı. Üreten, halkçı bir belediye kuracaklarını söyleyen Oygür, ranta dayalı belediyeciliği bitireceklerini vurguladı. Oygür, yurttaşların 31 Mart günü sandığa giderek gönül rahatlığıyla Vatan Partisi adaylarına oy vermesini istedi.

"Nasıl bir Ankara kuracaksınız?" sorusuna yanıt verdi. Vatan Partisi'nin programına dikkat çekti.



Ankara'nın tek kadın Büyükşehir Belediye Başkan adayı Prof. Dr. Tülin Oygür, Ulusal Kanal'da yayımlanan "Bizim Kent" programına konuk oldu. Vatan Partisi'nin adayı Oygür, Aydınlık gazetesi yazarı Şule Perinçek'in sorularını yanıtladı.



Oygür "Üreten, halkçı bir belediyecilik anlayışıyla" hareket edeceklerini söyledi.



2004 - 2008 yılları arasında Gazi Üniversitesinde Rekrör Yardımcılığı yapan Oygür, belediye kaynaklarını israf etmeyeceklerini vurguladı.



Oygür, kentteki spor kulüplerine sahip çıkacaklarını da kaydetti.



Cumhuriyet kadını olan Tülin Oygür'ün adaylığı toplumda büyük bir heyecan yarattı. Oygür'e canlı yayın sırasında telefon, e posta ve sosyal medya aracılığıyla çok sayıda soru yöneltildi. O sorular arasında gecekondu problemine nasıl çözüm getireceği de vardı.



26’sı uluslararası dergiler de olmak üzere 72 bilimsel makalesi olan Oygür, yurttaşların 31 Mart günü gönül rahatlığıyla Vatan Partisi adaylarına oy verebileceğini belirtti.





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