Prof. Dr. Yalçın Küçük son yolculuğuna uğurlandı

6 Nisan Pazartesi günü hayata gözlerini yuman Prof. Dr. Yalçın Küçük için bugün Ankara Cebeci Asri Mezarlığı’nda bir cenaze töreni düzenlendi. Mezarlık içerisinde bulunan İsmet Oğultürk Camisi’nde kılınan namazın ardından Küçük’ün naaşı, vasiyeti ve kimliğiyle özdeşleşen Cebeci Asri Mezarlığı’nda toprağa verildi.

VATAN PARTİSİ GENEL BAŞKAN YARDIMCISI ŞULE PERİNÇEK DE KATILDI

Yalçın Küçük, bilimsel çalışmalarının yanı sıra bir Kıbrıs Gazisi olması hasebiyle askeri törenle uğurlandı. Türk bayrağına sarılı naaşına askerler eşlik ederken, tören bir bilim insanının uğurlanmasının ötesinde, bir devlet töreni vakarıyla icra edildi. Cami avlusunda saf tutan kalabalık, Küçük’ü kendine has "kalpağına" ve entelektüel duruşuna atıfta bulunan sloganlarla selamladı.

Tören, Yalçın Küçük’ün yaşamı boyunca temas ettiği farklı siyasi ve akademik çevreleri bir araya getirdi. Ailesi, akademisyen dostları ve eski öğrencilerinin yanı sıra şu isimler ve kurumlar son görev için hazır bulundu:

Gazeteciler: Soner Yalçın, Murat Yetkin, Zihni Erdem, Mehmet Ali Güller.

Siyasi Temsilciler: Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı Şule Perinçek, CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan, TKP PM Üyesi Aydemir Güler.

Ayrıca Eski 1. Ordu Komutanı Hurşit Tolon, Eski Devlet Bakanı Ufuk Söylemez, Eski Milletvekili Oğuz Oyan, Eski Yargıtay Üyesi Hamdi Yaver Aktan da törene katılanlar arasındaydı.

Tören sırasında naaş askerlerin omzunda taşınırken kalabalıktan şu veda sözü yükseldi: "Devrimi yapacağız Yalçın Hoca. Sana söz."

BİR MÜCADELENİN ANATOMİSİ

Ergenekon ve Balyoz süreçlerinde hapis yatan, Türkiye’de sosyalist düşüncenin ve yakın tarih okumalarının en özgün kalemlerinden biri olan Yalçın Küçük’ün vefatı, bir dönemin kapanışı olarak yorumlanıyor. Mezarlıkta taziyeleri kabul eden eşi Temren ve oğlu Ömer Devrim, Küçük’ün geride bıraktığı onlarca eser ve sarsılmaz teorik mirasa dikkat çekti.

Türkiye, kendine has üslubu ve ödün vermeyen karakteriyle Prof. Dr. Yalçın Küçük’e, Cebeci’nin sessizliğinde veda etti.