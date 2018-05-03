Adnan Menderes Üniversitesi öğretim üyelerinden Profesör Doktor Yüksel Şahin de Perinçek için imza veren isimlerden oldu. Şahin, tüm halkımızı seçim kurullarına giderek imza vermeye davet etti.

Profesör Doktor Yüksel Şahin. Adnan Menderes Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü'nde öğretim üyesi. Lisans, yüksek lisans ve doktorasını Almanya'da yaptı. Milli servetimiz olan Bor madenlerini ve diğer maden cevherlerini de iyi bilen bir isim.



Bor kimyası ve organobor bileşikleri üzerinde çalışmaları var. Yıllardır bir akademisyen olarak pek çok üniversite mezunu yetiştirdi, bilimin ışığıyla gençleri aydınlattı. Şimdi O da eşiyle birlikte Doğu Perinçek'in adaylığını destekliyor.



Hem imza formunu doldurdu, hem de seçim kuruluna giderek imza vereceğini açıkladı Prof. Dr. Şahin.



Şahin, tüm halkımızı da 4-9 Mayıs tarihleri arasında seçim kurullarına giderek imza vermeye çağırdı.







HABER-KAMERA: GÜÇLÜ ÇEZİK

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