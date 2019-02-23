Deprem tahmincisi olduğu öne sürülen Frank Hoogerbeets isimli kişinin 21 Şubat 2019 tarihinde 8 büyüklüğünde deprem olacağını söylemesi ve 22 Şubat 2019 tarihinde Ekvador'da 7.7 büyüklüğünde depremin meydana gelmesi sonrası yapılan 'Frank Hoogerbeets deprem tahminini tutturdu' haberlerine tepki geldi. Sosyal medya hesabından açıklama yapan İTÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu, "Ne dandik bir tahmin anlayışımız var! Adamın biri dün diyor bu gün oluyor. 8 diyor başka bir şey oluyor. Yer adı filan vermiyor. Ama bildi, tahmini tuttu oluyor" ifadelerini kullandı

Deprem tahmincisi olduğu iddia edilen Frank Hoogerbeets, 21 Şubat 2019 tarihinde 8 büyüklüğünde deprem olacağını iddia etmiş, 22 Şubat 2019 tarihinde ise Ekvador'da 7.7 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti.



Depremin ardından basında yer alan 'Frank Hoogerbeets deprem tahminini tutturdu' haberlerine İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu tepki gösterdi.



Sosyal medya hesabından açıklama yapan Kadıoğlu şunları belirtti:



"Ne dandik bir tahmin anlayışımız var!



Adamın biri dün diyor bu gün oluyor.



8 diyor başka bir şey oluyor.



Yer adı filan vermiyor.



Ama bildi, tahmini tuttu oluyor!"



ulusal.com.tr



