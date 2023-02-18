Prof. Naci Görür'den İstanbul uyarısı: "2040'a da gidebilir bugünlere de gelebilir"

"Bu kadar yıkım niye oldu, nasıl oldu, bundan sonra ne yapılabilir? Depremlerle karşılaşmamak için ne yapmamız gerekir gibi, insanlarımızı hazırlayacak, deprem kültürü verecek, kentlerimizi deprem dirençli yapacak sorularla üzerinde duralım derim. O daha doğru olur diye düşünüyorum."