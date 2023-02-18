Prof. Naci Görür'den İstanbul uyarısı: "2040'a da gidebilir bugünlere de gelebilir"
Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6'lık depremleri değerlendirdi. Görür, "Ölülerimiz 35 bine dayandı, daha da artacaktır. İstanbul olursa bu kadar can kaybıyla da kurtulamayız" ifadelerini kullandı.
Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta gerçekleşen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler, 10 ilde ağır yıkıma neden oldu. Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, Kahramanmaraş depremleri ve sonrasına dair değerlendirmelerde bulundu.
Tv programında canlı yayına bağlanan Görür'ün açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde: "7.7'lik deprem Ölüdeniz fayında olmuştur. Doğu Anadolu Fayı'nı tetiklemiştir. Dolayısıyla orada da 7.6 olmuştur. Bu akademik bir şey. İki deprem var. Asıl gerçek olan Doğu Anadolu Fayı, Bingöl Karlıova'dan Maraş'a gidiyor, oradan Adana havzasına kadar gidiyor.
Diğeri de Ölüdeniz fayı ile birleşen kesim. Dolayısıyla bizim halkımızın bilmesi gereken Bingöl Karlıova'dan Hatay'a kadar bölgeler deprem bölgesi. Orada nasıl oldu gibileri akademik. Biz insanlarımıza elbette bilgi verelim ama onları jeolog yapmaya çalışmayalım. Akademik şeyler söyleyip farklı şeyler söylüyormuş gibi yapmasınlar."
"Bu kadar yıkım niye oldu, nasıl oldu, bundan sonra ne yapılabilir? Depremlerle karşılaşmamak için ne yapmamız gerekir gibi, insanlarımızı hazırlayacak, deprem kültürü verecek, kentlerimizi deprem dirençli yapacak sorularla üzerinde duralım derim. O daha doğru olur diye düşünüyorum."