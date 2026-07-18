Prof. Richard Sakwa'dan çarpıcı Ankara Zirvesi analizi: "NATO bizi nihai felakete sürüklüyor!"

DÜNYAMER’in düzenlediği “Büyük Savaşı Önleyecek İttifak” konferansında Prof. Dr. Richard Sakwa, NATO'nun son Ankara Zirvesi ile birlikte temelden farklı bir yapıya bürünerek "NATO 3.0" dönemine geçişi teyit ettiğini belirtti. Soğuk Savaş ürünü olan NATO 1.0 ve Sovyetler Birliği'nin dağılmasının ardından gelen NATO 2.0 dönemlerinin kapandığını ifade eden Sakwa, yeni evrenin hedeflerini analiz etti. Sakwa'ya göre NATO 3.0'ın asıl amacı, ABD'nin yalnızca Avrupa güvenliğiyle değil; Güney Çin Denizi, Tayvan ve Avrupa'dan çok uzak diğer stratejik meselelerle de ilgilenebilmesini sağlamak. Çok kutuplu bir uluslararası ortamda faaliyet göstermek zorunda kalan İttifak'ın, aslında Rusya'yı çevreleme politikasıyla "NATO 1.0'a" geri döndüğünün altı çizildi.

UKRAYNA'DA ÇIKMAZ SOKAK: TAKTİK NÜKLEER SİLAH TEHLİKESİ

Ankara Zirvesi'nin en büyük stratejik başarısızlığının Avrupa'da devam eden Ukrayna Savaşı'nı sürdürülebilir bir şekilde ele alamamak olduğunu belirten Prof. Sakwa, mevcut politikaları sert sözlerle eleştirdi. "Rusya'yı bombalayarak müzakere masasına oturtma" stratejisinin işe yaramayacağını ve tam tersine çatışmayı tırmandıracağını belirten uzman isim, Avrupa kıtası için ufuktaki tehlikeleri iki boyutta açıkladı:

Yatay Tırmanma: Savaşın Ukrayna sınırlarını aşarak doğrudan Avrupa anakarasına yayılması.

Dikey Tırmanma: Ukrayna'da taktik nükleer silahların kullanılması senaryosu.

Bu tırmanmanın bölgesel çatışmayı tam kapsamlı bir Rusya-Avrupa savaşına dönüştürebileceğini vurgulayan Sakwa, NATO'nun bizatihi varlığının artık Avrupa'nın varlığı için bir tehdit haline geldiğini belirterek, "Nihai felakete doğru gidebilecek bir tırmanmanın eşiğindeyiz" uyarısında bulundu.

ATLANTİK CEPHESİNDE İÇ ÇÖKÜŞ VE NORMATİF AŞINMA

Analizinde eski Dışişleri Bakanı ve Başbakan Ahmet Davutoğlu ile ünlü ekonomist Jeffrey Sachs'ın değerlendirmelerine de atıfta bulunan Sakwa, NATO'nun karşı karşıya kaldığı en büyük tehdidin dışarıdan değil, bizzat kendi içinden geldiğini ifade etti. Atlantik ittifakının üzerine inşa edildiği serbest ticaret, Birleşmiş Milletler (BM) şartı ve uluslararası hukuk gibi temel sütunların bizzat Batı tarafından aşındırıldığını ve reddedildiğini belirten Sakwa, bu durumu "normatif aşınma ve stratejik tutarsızlık" olarak tanımladı. Sakwa, Jeffrey Sachs'ın "NATO'nun stratejik başarısızlığa ve nükleer riske doğru sürüklendiği" yönündeki haklı uyarılarını da hatırlattı.

TÜRKİYE'NİN BATI ASYA'DAKİ KİLİT ROLÜ

Son Ankara Zirvesi'nin, hiçbir stratejik vizyon ortaya koyamamasına rağmen bazı somut sonuçlar ürettiğini belirten Prof. Sakwa, Türkiye'nin konumuna özel bir parantez açtı. Zirvenin Türkiye'nin NATO içindeki merkezi konumunu yeniden teyit ettiğini belirten Sakwa, Türkiye'nin "Batı Asya'ya açılan cephede güçlü bir askeri güç olarak her zamankinden daha önemli bir stratejik konuma sahip olduğunu" bilimsel bir gerçeklik olarak saptadı.

ÇÖZÜM: SAVAŞ YERİNE BM ŞARTI VE BARIŞ

Sözlerini, blokların ayakta kalması gayesinin stratejik bir yön belirlemenin önüne geçtiği eleştirisiyle tamamlayan Sakwa, İttifak'ın sadece varlığını sürdürme refleksinin artık yeterli olmadığını vurguladı. Analitik ve somut durum tespiti ışığında Sakwa, çözümün Avrupa kıtasında savaşı kışkırtmak değil; Birleşmiş Milletler şartına dayanan, barışı ve kalkınmayı merkeze alan yeni bir anlayışın inşa edilmesi olduğunu belirtti.