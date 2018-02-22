Sakarya Üniversitesi'nden Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu, Kütahya'da düzenlenen "Vefatının 100. Yılında Ulu Hakan 2. Abdülhamid Han Konferansı"nda konuştu. Sofuoğlu ilginç bir iddia ortaya atarak, "Gidemediği yerlerin fotoğrafını çektirip izliyor." dediği Sultan Abdülhamid'i, "Google'ı kullanan, ilk icat eden kişi" olarak tanımladı.

Sakarya Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu, Kütahya'da düzenlenen "Vefatının 100. Yılında Ulu Hakan 2. Abdülhamid Han Konferansı"nda konuştu. Osmanlı'nın bıraktığı tertemiz miras ve öz geçmişin bir mirasyedi gibi yırtılıp atıldığını söyleyen Sofuoğlu, Abdülhamid Han'ın, imkansızlıklardan dolayı gidemediği yerlerin fotoğraflarını çektirerek izlediğini anlattı.



Sofuoğlu şunları söyledi:



"Google'ı kullanan, ilk icat eden Sultan Abdülhamid Han'dır. Gidemiyor, ulaşım imkanları yok, gitse sorun olacak payitahtta. Ne yapıyor; fotoğrafını çektiriyor, izliyor. Oradan bir şey üretiyor. Google'ın ilk mucidi bu anlamda Sultan Abdülhamid Han'dır. 'Coğrafya kaderdir' deniliyor ya coğrafyanın da psikolojisi var.



Sultan Abdülhamid Han bir 10 yıl daha tahtta kalsaydı biz dünyanın en zengin devletiydik. Niye? Birinci Dünya Savaşı olacaktı ve girmeyecektik. Onlar parça parça olacaktı. Kendisi söylüyor, 'Yıllardır bu anı bekliyordum' diye. Girmeyecekti savaşa. Dünyanın en zengin petrol yatakları Yemen'e kadar halen bizimdi."



"ONU ANLAMAK BUGÜNÜDE ANLAMAKTIR"



Sultan 2. Abdülhamid'in beşinci kuşaktan torunu Nilhan Osmanoğlu ise dedesi Abdülhamid Han'ı anlamanın bugünü de anlamak olduğunu dile getirdi.



O dönemin saldırı şekillerine, düşmanın nasıl hareket ettiğine bakıldığında bugünün de anlaşılabileceğini vurgulayan Osmanoğlu, "Bakın biz Sultan Abdülhamid Han'ı 100 sene sonra konuşabiliyoruz. İlmi siyasetini 100 sene sonra anlayabiliyoruz. Bugün masada konuşulan, Birleşmiş Milletlerin masada konuştukları Kudüs meselesini biz 100 sene sonra Sultan Abdülhamid Han'ın hazırladığını görüyoruz. Daha belki nicelerini hazırlamıştır, daha birçoğunu göreceğiz." diye konuştu.