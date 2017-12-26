Yeni bulduğu böcek türüne babasının adını verdi. Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü Öğretim Üyesi Profesör Doktor Erol Yıldırım, bulduğu böceğin adını "Tiphia Bahattini" koydu.

Kurulalı 50 sene oldu ama içerisinde bulundurduğu 50 bin çeşit böcekle adını dünyaya duyurdu.Uluslararası böcek müzeleri arasına girdi. Bu müze Erzurum Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü'nde bulunuyor.30 yıldır böcekler üzerine bilimsel çalışma yapan Prof. Dr. Erol Yıldırım yeni bulduğu türlere geleneksel isimler koyuyor. Ancak durum bu kez farklı.Yıldırım bu kez babasının en büyük isteğini yerine getirdi. Yeni bulduğu böceğe babasının adını koydu.Böcek türlerinin adeta bulundukları bölgenin tapusu gibi olduğunu belirten Yıldırım isimlerin kalıcı olduğunu söylüyor.TİPHİA BAHATTİNİ...LİTERATÜRE KAZANDIRDIĞI BÖCEĞE BABASININ İSMİNİ VERDİ