Jeofizik Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, Türkiye'de deprem beklenen öncelikli yerlerin listesini paylaştı

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Maden Fakültesi Em. Öğr. Üyesi, Jeofizik Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, Türkiye'de deprem beklenen öncelikli yerleri paylaştı.



Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Ercan, yerleri 25 maddeyle açıkladı.



Prof. Dr. Ahmet Ercan şunları ifade etti:



"1. GEMLİK-İZNİK. Kuzey Anadolu Kırığı Güney Kolu Deprem üretme aralığı 15-95 yıl. Beklenen en büyük deprem 7.8.



2. Kuzey Marmara (İSTANBUL-TEKİRDAĞ) Kuzey Anadolu Kırığı Deprem üretme aralığı 30-104 yıl. Beklenen en büyük deprem 7.3. Bunu 6,3-6,7 ile 7-7,2 lik iki depremle boşaltabilir. Son ürettiği en büyük deprem 7.3 Mürefte

(9 Ağustos 1912)



3. MUDANYA- MANYAS-İNEGÖL- BURSA Kuzey Anadolu Kırığı güney kolu, Yenice, Gönen, Ulubat Kırığı Deprem üretme aralığı 100 yıl. Beklenen en büyük deprem 7.5. Son ürettiği büyük deprem 7.4 Yenice – Gönen (18 Mart 1953)



4. SAKARYA ÇUKURU (KOCAELİ – Adapazarı-Düzce-BOLU) Kuzey Anadolu Kırığı Deprem üretme aralığı 7-30 yıl. Beklenen en büyük deprem 7.8. Son ürettiği büyük deprem 7.4 Gölcük (17 Ağustos 1999)



5. ÇANKIRI (KASTAMONU) Kuzey Anadolu Kırığı Deprem üretme aralığı 20-90 yıl. Beklenen en büyük deprem 8.0. Son ürettiği en büyük deprem 6.9 Çerkeş (12 Ağustos 1943)



6. AMASYA-TOKAT KAF ve Ezine Kırıkları Deprem üretme aralığı 15-140 yıl. Beklenen en büyük deprem 8.0. Son ürettiği en büyük deprem 7.2 Ladik (26 Kasım 1939)



7. ERZİNCAN-TUNCELİ Kuzey Anadolu Kırığı Deprem üretme aralığı 10-55 yıl. Beklenen en büyük deprem 8.0. Son ürettiği en büyük deprem 7.9 Erzincan (25 Aralık 1939) – 6.8 Erzurum 1992



8. Güney Kafkasya (ERZURUM-KARS-ARDAHAN) Kuzey Anadolu Kırığı-ERZURUM Kırığı Deprem üretme aralığı 5-40 yıl. Beklenen en büyük deprem 7.3. Son ürettiği en büyük deprem Horasan (30 Ekim 1983)



9. ERMENİSTAN - GÜRCİSTAN - Doğu Anadolu Kırığı Deprem üretme aralığı 7-45 yıl. Son ürettiği en büyük deprem 7.2 Erivan



10. BİNGÖL-MUŞ-KAF ve Doğu Anadolu Kırığı Deprem üretme aralığı 30-40 yıl. Beklenen en büyük deprem 7.0. Son ürettiği en büyük deprem 6.9 Varto (19 Haziran 1966)



11. AĞRI-IĞDIR, Çaldıran, Doğu Beyazıt Kırıkları Deprem üretme aralığı 30-75 yıl. Beklenen en büyük deprem 7.5. Son ürettiği en büyük deprem 7.5 Çaldıran (24 Kasım 1976)



12. VAN-ERCİŞ, Erciş Kırığı Deprem üretme aralığı 10-130 yıl. Beklenen en büyük deprem 7.6. Son ürettiği en büyük deprem 6.3 Malazgirt



13. DİYARBAKIR (Kuzey) Güneydoğu Anadolu Bindirmesi Deprem üretme aralığı 50-125 yıl. Beklenen en büyük deprem 7.0. Son ürettiği en büyük deprem 6.8 Lice (6 Eylül 1975)



14. HAKKARİ-ŞIRNAK Kuzey Güneydoğu Anadolu Bindirmesi ve Yüksekova Kırığı Deprem üretme aralığı 60 yıl. Beklenen en büyük deprem 7.2. Son ürettiği en büyük deprem, 7.2 Hakkari (6Mayıs1930)



15. ELAZIĞ-MALATYA-ADIYAMAN (Doğu Anadolu ve Sürgü Kırığı) Deprem üretme aralığı 20-100 yıl. Beklenen en büyük deprem 6.9. Son ürettiği en büyük deprem 5.6 Sürgü (6 Haziran 1986)



16. HATAY-İSKENDERUN .Doğu Anadolu ve Reyhanlı Kırığı Deprem üretme aralığı 50-110 yıl. Beklenen en büyük deprem 7.8. Son ürettiği en büyük deprem 5.7 İskenderun (18 Nisan 1951)



17. OSMANİYE-ADANA, İÇEL, Karataş, Osmaniye ve Ecemiş Kırığı Deprem üretme aralığı 50-55 yıl. Beklenen en büyük deprem 6.3. Son ürettiği en büyük deprem 6.0 Ceyhan-Yumurtalık (20 Mart 1951)



18. KAŞ-FİNİKE.Elmalı Yarımadası Alakır Kırığı Deprem üretme aralığı 60-150 yıl. Son olan en büyük deprem 6.9, Finike (18 Mart 1926)



19. GÖLLER BÖLGESİ- AFYON, BEYŞEHİR, ISPARTA, BURDUR (Sultandağı-Beyşehir Kırığı) Deprem üretme aralığı 10-50 yıl. Beklenen en büyük deprem 6.9. Son olan en büyük deprem 6.0 Sultandağı-Afyon (6 Şubat 2002)



20. RODOS – FETHİYE – Gölhisar- Burdur Kırığı Deprem üretme aralığı 20-30 yıl. Beklenen en büyük deprem 7.2. Son ürettiği en büyük deprem 7.1 Fethiye (25 Mart 1957)



21. GÖKOVA-MARMARİS (BODRUM, MARMARİS, MUĞLA) Ula-Ören Kırığı Deprem üretme aralığı 20-50 yıl. Muğla-Yatağan Kırığı. Deprem oluş aralığı 20 – 30 yıl. Beklenen en büyük deprem 7.1. Son ürettiği en büyük deprem 6.5 Marmaris.



22. Büyük Menderes Çukuru (AYDIN – NAZİLLİ-SÖKE) Deprem üretme aralığı 50-250 yıl. Beklenen en büyük deprem 7.3. Son ürettiği en büyük deprem 7.0 Söke-Aydın (16 Temmuz 1955)



23. Gediz Göçüntüsü – MANİSA, ALAŞEHİR, SALİHLİ- DEMİRCİ-DENİZLİ Deprem üretme aralığı 15-20 yıl. Beklenen en büyük deprem 7,0. Son ürettiği en büyük deprem 6.9 Alaşehir (28 Mart 1969)



24. İZMİR- ÇEŞME- FOÇA-KARABURUN-MİDİLLİ İZMİR Kırığı Deprem üretme aralığı 10-15 yıl. Beklenen en büyük deprem 7.5. Son olan en büyük deprem 7.0, Karaburun – İzmir (23 Temmuz 1949)



25. BERGAMA-ÇANDARLI- DİKİLİ.Zeytindağı Bergama Kırığı Deprem üretme aralığı 15 – 80 yıl. Beklenen en büyük deprem 7.2. Son ürettiği büyük deprem 7.1 Dikili (1929)"



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