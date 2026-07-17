Profesyonel liglerde görev yapan yöneticilere dev operasyon! 19 şüpheli hakkında gözaltı kararı

Bakan Gürlek, profesyonel liglerde görev yapan bazı kulüp yöneticilerine yönelik İstanbul merkezli eş zamanlı bir bahis operasyonu gerçekleştirildiğini ve 13 Temmuz 2026 tarihi itibarıyla 19 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiğini açıkladı.

BAKAN GÜRLEK: "ŞAİBELİ YAPILARIN ÜZERİNE KARARLILIKLA GİDİLECEK"

Adalet Bakanı Akın Gürlek, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada; yasa dışı bahis, sporda şiddet, bahis şikesi ve suçtan elde edilen gelirlerle mücadelenin kararlılıkla sürdürüldüğünü vurguladı.

Futbolun adalet, emek ve alın teriyle anılması ile sahada verilen mücadelenin hiçbir şaibenin gölgesinde kalmamasını temel ilke olarak benimsediklerini belirten Gürlek, bu çerçevede İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Yasadışı Bahis ve Spor Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturmada çok önemli tespitlere ulaşıldığını ifade etti.

6 YILLIK VERİLER VE MASAK RAPORLARI İNCELENDİ

Yürütülen kapsamlı soruşturmanın detaylarına ilişkin bilgi veren Bakan Gürlek, operasyonun arka planını şu sözlerle aktardı:

"2020-2026 yıllarına ait bahis platformu verileri ile MASAK analizleri birlikte değerlendirilmiş; Türkiye Futbol Federasyonuna bağlı profesyonel liglerde görev yapan bazı kulüp yöneticilerinin, bahis hareketlerine ilişkin önemli bulgular elde edilmiş; 19 şüpheli hakkında bugün İstanbul merkezli eş zamanlı operasyon gerçekleştirilmiştir."

Gürlek, bu kapsamlı soruşturmayı hassasiyetle yürüten İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına, operasyonları başarıyla gerçekleştiren İstanbul İl Emniyet Müdürlüğüne ve emeği geçen tüm kamu görevlilerine teşekkürlerini sundu.

"TEMİZ FUTBOL İÇİN ADLİ SÜREÇLER TİTİZLİKLE YÜRÜTÜLÜYOR"

Temiz futbolun tesisi ve sporun güvenilirliğinin korunması için yargısal sürecin tavizsiz bir şekilde devam edeceğini belirten Gürlek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Milletimizin vicdanını yaralayan hadiselerin aydınlatılması için adli süreçler titizlikle yürütülmektedir. Sporun ruhunu zedeleyen, futbolun güvenilirliğine gölge düşüren her türlü şaibeli yapı, ilişki ve eylemin üzerine kararlılıkla gidilecektir."