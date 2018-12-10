Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, Fransa’daki eylemlere ilişkin yaptığı değerlendirmeye AKP'ye yakınlığıyla bilinen televizyon kanalları ve gazetelerden gelen suçlamalara yanıt verdi. Her zaman demokrasiden yana olduğunu vurgulayan Atalay, 15 Temmuz'da FETÖ'cülere karşı meydanlara çıktığını hatırlattı.

Türk İş Genel Başkanı Ergün Atalay, asgari ücret görüşmeleri öncesinde işçilerin haklarıyla ilgili bir soruya, Fransa’da yaşanan ‘Sarı Yelekliler’ örneğini gösterdi.



Bu sözlerin ardından AKP'ye yakınlığıyla bilinen televizyon kanalları ve gazeteler, "Küstah sözler, bu ne biçim sendika başkanı" gibi haberlerle Ergün Atalay'ı hedef aldı.



Atalay kendisine yönelik suçlamalara yanıt verdi.

Ergün Atalay, "İki üç gündür televizyon ve sosyal medyada ’bize bağlı’ ifadesi üzerinden işçileri sokağa indirme tehdidi yorumları yapıldı. Hayretle izliyorum. ‘Bize bağlı’ ifadesi işçisi, işvereni, muhalefeti, iktidarı, sivil toplum örgütleri ve bütün kurumlarıyla Türkiye’yi ifade ettim. Konumuzun asgari ücret olduğu ortamda bunla ilgili yoğun çalışma içindeyken bu tür yayınları kamuoyunda farklı bir algı oluşturmak gayretiyle yaymak insafsızlıktır." dedi.



Türk İş’in her zaman demokrasiden yana olduğunu belirten Atalay, "Sırtımızda ne sarı, nede kırmızı yelekler olur. Bizim sırtımızda işçinin tulumu var" dedi.



Türk İş Genel Başkanı Ergün Atalay’a Şeker İş Sendikası'nda destek geldi.



Yazılı bir açıklama yapan Şeker İş Genel Başkanı İsa Gök, Türk-İş'in iftiralarla hedef alındığını söyledi.





ulusal.com.tr