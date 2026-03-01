Provokatif içerik tespit edilen 38 sosyal medya hesabına erişim engeli getirildi

İletişim Başkanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde yürütülen çalışmalar sonucunda bazı hesaplara erişim engeli getirildi.

X, Facebook ve Instagram platformlarında faaliyet gösteren söz konusu hesapların, ABD-İsrail saldırılarına ilişkin paylaşımları korku ve panik oluşturmayı amaçlayan, dezenformasyon içeren ve vatandaşları kin, nefret ve düşmanlığa alenen tahrik eden içerikler yayımladığı belirtildi.

Tespitlerin ardından ilgili hesaplara erişim engeli kararı uygulanırken, hesap yöneticileri hakkında da soruşturma başlatıldı.

Çalışmalar kapsamında 38 sosyal medya hesabına erişim engeli getirilirken, 73 sosyal medya hesabı için içerik çıkarma kararı alındı.