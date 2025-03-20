Provokatif paylaşımlara soruşturma! 37 kişi gözaltına alındı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmalar kapsamında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ile birlikte toplam 106 kişi hakkında gözaltı kararı verilmesinin ardından, bazı sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımlar incelemeye alındı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya üzerinden "Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik" ve "Suç İşlemeye Tahrik" suçları çerçevesinde provokatif paylaşımlar yapıldığının tespit edildiğini duyurdu.

361 ŞÜPHELİ HESAP BELİRLENDİ

İçişleri Bakanlığı'nın yürüttüğü çalışmalar sonucunda, söz konusu paylaşımları yaptığı belirlenen 62’si yurt dışında olmak üzere toplam 261 şüpheli hesap yöneticisi tespit edildi. Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve Güvenlik Daire Başkanlığı'nın koordineli çalışmaları kapsamında şu ana kadar 37 şüphelinin yakalandığı, diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.

18 MİLYONDAN FAZLA PAYLAŞIM YAPILDI

Ali Yerlikaya’nın açıklamasına göre, sosyal medya platformu Twitter (X) üzerinde gözaltı işlemlerinin ardından 20 Mart 2025 saat 06.00’ya kadar toplam 18.647.269 paylaşım yapıldığı tespit edildi. Bu paylaşımların %66’sının gerçek kişiler tarafından, %34’ünün ise bot hesaplar tarafından yapıldığı belirlendi.

İçişleri Bakanlığı, suç ve suçlularla mücadele kapsamında internet ortamında 7/24 esasına göre sanal devriye faaliyetleri yürüttüğünü vurguladı. Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı tarafından sosyal medya paylaşımlarının yakından takip edildiği ve suç teşkil eden içeriklerle ilgili yasal süreçlerin devam edeceği belirtildi.