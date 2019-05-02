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PSUV önderi Ulusal Kanal aracılığıyla Türkiye'yi selamladı

Venezuela'nın Amerika'nın darbe girişimlerine ve tehditlerine olan direnci Türkiye'de kararlılıkla destekleniyor. Vatan Partisi'nin 1 Mayıs alanlarından Nikolas Maduro'ya gönderdiği selam, Venezuela Dışişleri Bakanı Jorge Areazza tarafından sosyal medyadan paylaşıldı. Türkiye-Venezuela dayanışmasını öne çıkarak bir diğer isim de iktidar partisinden Gladys Requena oldu. Requena hem Ulusal Kanal aracılığı ile Türkiye'ye selam gönderdi, hem de Venezuela'nın verdiği "vatan mücadelesini" anlattı.

PSUV önderi Ulusal Kanal aracılığıyla Türkiye'yi selamladı

Türkiye'den, Amerika'nın tehditlerine direnen Venezuela Devlet Başkanı Nikolas Maduro ve Venezuela halkına verilen destek, Venezuela hükümeti tarafından selamlandı.

Venezuela Birleşik Sosyalist Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Kadın Kolları Başkanı Gladys Requena, Türkiye'ye Ulusal Kanal aracılığı ile böyle selam yolladı...

Venezuela Dışişleri Bakanı Jorge Areazza da Vatan Partisi'nin 1 Mayıs alanlarından Maduro'ya sloganlarla yolladığı mesajı sosyal medya hesabından paylaştı. 

Areazza, Maduro'ya destek görüntüleri için, "1 Mayıs'ta Türkiye'de partiler ve sendikalar Bolivarcı Devrimle dayanışma gösteriyor" ifadelerini kullandı.

Venezuela'da emperyalizme karşı mücadelede öncü rol üstlenen Gladys Requena, Venezuela Halkı'nın "Vatan Projesini" Ulusal Kanal için anlattı. 

Venezuela’nın Juan Guaido ve Leopoldo Lopez liderliğindeki muhalefeti, ikisi de yargının öngördüğü cezalara çarptırılacaktır.

Gladys Requena 1 Mayıs alanlarında Venezuela halkının güçlü mücadelesini "Vatan seferberliğindeyiz" ifadeleriyle özetledi.

Sahip oldukları "vatan bilinciyle" darbecilere karşı Mirafloresi koruduklarını söyleyen Requea, "Chavez yaşıyor" diye seslendi. 


ulusal.com.tr

Etiketler; #Venezuela #amerika #ulusal kanal
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