PTT şubeleri cumartesi günü açık mı? İşte PTT şubeleri cumartesi günü çalışma saatleri

Hemen her hafta olduğu gibi bu hafta da vatandaşlar, “PTT Cumartesi yani bugün açık mı?” sorusunun cevabını araştırıyor.

Normal şartlarda bugün yani Cumartesi günü PTT şubeleri kapalı…

Nöbetçi şubeler belirli saatlere kadar hizmet vermeye devam edecekler.

Nöbetçi PTT şubeleri ise kurumun resmi internet sitesi üzerinden paylaşılan “En yakın PTT” sayfası üzerinden görülüp takip edilebiliyor.

Öte yandan normal şartlarda PTT şubeleri saat 09.00 – 12.30 ve 13.30 – 17.00 arasında hizmet vermektedir.

Nöbetçi PTT şubeleri ise saat 13.30’a kadar hizmet vermektedir. Saat 13.30’dan tüm PTT şubeleri kapanmaktadır.