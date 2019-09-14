PTT şubeleri cumartesi günü açık mı? İşte PTT şubeleri cumartesi günü çalışma saatleri
Cumartesi günü posta ve kargo ile gönderim yapmak isteyen yurttaşlar, internette PTT şubeleri cumartesi günü açık mı sorusuna yanıt arıyor. Cumartesi günleri, PTT şubeleri belirli bir saate kadar çalışıyor. PTT şubeleri cumartesi günü açık mı? İşte PTT şubeleri cumartesi günü çalışma saatleri
GÜNDEM 14.09.2019, 13:46
Hemen her hafta olduğu gibi bu hafta da vatandaşlar, “PTT Cumartesi yani bugün açık mı?” sorusunun cevabını araştırıyor.
Normal şartlarda bugün yani Cumartesi günü PTT şubeleri kapalı…
Nöbetçi şubeler belirli saatlere kadar hizmet vermeye devam edecekler.
Nöbetçi PTT şubeleri ise kurumun resmi internet sitesi üzerinden paylaşılan “En yakın PTT” sayfası üzerinden görülüp takip edilebiliyor.
Öte yandan normal şartlarda PTT şubeleri saat 09.00 – 12.30 ve 13.30 – 17.00 arasında hizmet vermektedir.
Nöbetçi PTT şubeleri ise saat 13.30’a kadar hizmet vermektedir. Saat 13.30’dan tüm PTT şubeleri kapanmaktadır.
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