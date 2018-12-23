PTT, KPSS şartı aramadan memur alımı yapacak. 4500 TL maaşla alınacak memurlar PTT'nin kendi bünyesinde istihdam edilecek. Peki PTT memur alımı nasıl yapılıyor? Başvuru şartları nedir? PTT memur alımı ne zaman bitiyor? Son başvuru tarihi ne zaman? PTT memurları maaşları ne kadar? PTT için KPSS gerekiyor mu? PTT kaç memur alımı yapacak? PTT başvuruları nereden açıklanacak? PTT başvuru sonuçları ne zaman açıklanır? PTT'ye başvuru nereden yapılır? PTT memurluk başvuruları başladı mı? Başvuruda hangi şartlar aranıyor? 2019 PTT memur alımı başladı mı? İşte tüm detaylar...

Milyonlarca kişinin beklediği PTT'nin memur alımı başladı! KPSS şartı aranmaması ve 4500 TL maaş verilecek olması en cazip gelen unsurlar arasında yerini aldı.



PTT memur alımları için başvurular yılın son günleri itibariyle başladı.



KPSS şartı olmaksızın PTT bünyesinde işe başlayacak kişilere en az 4500 TL maaş verilecek.



PTT KPSS ŞARTSIZ MEMUR PERSONEL ALIMI



-Kamu haklarından mahrum edilmemiş, sağlık problemi bulunmayan, askerlikle ilişiği olmayan ya da en az iki yıl süreyle tecil ettirebilecek olan,

-Kamu zararına faaliyette ismi anılmamış olmak, terör örgütleriyle ilişiği bulunmamak

-Kamudaki bir görevinden disiplinsizlik ya da emre itaatsizlik gibi nedenlerden dolayı çıkarılmamış olan

-Kendisine verilecek görevleri yerine getirebilecek olan, takım çalışmasına yatkın

-İletişim becerileri ve muhakeme yeteneği gelişmiş, belirtilen diğer özel niteliklere uygun olmak

-Eğitim şartlarını taşımak şeklinde aktarılan şartlara uygun olan adaylar arasından PTT bünyesine KPSS şartsız memur alımları yapılacaktır.



BAŞVURULAR VE DİĞER DETAYLAR



KPSS şartsız olarak yürütülecek PTT memur personel alımlarında Sistem Mühendisi, Net Developer, PHP Developer, Sistem Yönetimi ve Network Sorumlusu, E-ticaret Kategori Sorumlusu gibi pozisyonlara yönelik alımlar gerçekleştirilecektir. İlanlar özel bir kariyer sitesi üzerinden yayımlandığından, ilana yönelik başvuru süreçleri bu adres üzerinden yapılacaktır. Adayların başvuru yapabilmeleri için üyeliklerinin bulunması gerekmektedir. Başvuru yapmak için üye profillerinizi ücretsiz olarak oluşturabilirsiniz.



PTT PERSONEL İLANI SİSTEM MÜHENDİSİ BAŞVURU ŞARTLARI



* İyi seviyede Unix/Linux İşletim Sistemi bilgisi olan,

* Container teknolojisinde tecrübesi olan (Docker, Kubernetes, vb.)

* Web Server uygulamalarına hakim (Apache, Nginx)

* PostgreSQL veritabanı konusunda bilgisi olan,

* Tercihen Cloud platform'ları hakkında bilgisi olan (AWS, Azure, vb),

* Kurumsal altyapı bileşenleri ilgili bilgi sahibi (Network, Sanallaştırma-ESXi, Active Directory, WAF gibi)

* Analitik düşünüp, iyi iletişim kurabilen ve teknik dokümantasyon hazırlayabilen,

* Sistem Mühendisliği ve ürün geliştirme süreçlerine hakim ve ilgili standartlar hakkında bilgi/deneyim sahibi,

* Ürün konfigürasyon yönetimi konularında bilgi/deneyim sahibi,

* İç - dış müşteri ilişkilerini yönetebilen, yazılı ve sözlü iletişim becerisi yüksek,

* Öğrenmeye açık, araştırmayı seven ve hızlı çözüm üretebilen

* Ekip çalışmasına uyumlu, analitik düşünme ve raporlama kabiliyetleri gelişmiş ekip arkadaşı arıyoruz.



PTT PERSONEL İLANI PHP DEVOLOPER BAŞVURU ŞARTLARI GENEL NİTELİKLER



PtteM A.Ş'nin yeni başlayacak projelerinde görevlendirilmek üzere PHP Developer pozisyonunda çalışacak adaylar için başvuru şartları şşu şekilde:

* PHP ve MySQL ile minimum 2 yıl yazılım geliştirmiş

* Daha önce en az bir versiyon kontrol sistemi kullanmış (Git, SVN)

* OOP yaklaşımına ve MVC mimarisine oldukça hakim

* Mevcut takıma hızlıca adapte olacak, uyum içinde çalışabilecek

* Proaktif ve pozitif enerjisi yüksek,

* Global ölçekli e-ticaret projelerinde çalışmaya hevesli,

* Kendisine verilen işi dört dörtlük teslim etmeyi prensip edinmiş,

* Tertipli kod geliştiren, döküman ve yorum yazmaktan kaçınmayan,

* Erkek adaylar için askerliğini tamamlamış veya en az 2 yıl tecilli

* Ankara'da ikamet eden

Tercihen;* PHP framework'ler hakkında bilgi sahibi (Symfony, Zend, Laravel vb.)

* SOA, REST API, Web Service konularında bilgi veya deneyim sahibi

* Yazılım geliştirme prensiplerini (SOLID, DRY, KISS,vs) içselleştirebilmiş

* NoSQL bilgisi veya deneyimi olan

* PHP7 deneyimi olan







