PTT'den 2026'nın ilk yarısında rekor rakam! Kargo gönderilerinde büyük artış

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye’nin en yaygın hizmet ağlarından birine sahip olan Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketinin (PTT AŞ), 2026 yılının ilk yarısındaki kargo operasyonları hakkında yazılı açıklamada bulundu.

PTT AŞ tarafından hazırlanan verileri değerlendiren Bakan Uraloğlu, “2026 yılının ilk yarısında PTT AŞ tarafından toplam taşınan posta ve kargo gönderi sayısı 210 milyona ulaştı. Kargo gönderi hacmi ise geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 17 arttı.” dedi.

Operasyonel kapasitesini sürekli geliştiren PTT AŞ’nin, teslimat süreçlerinde hız ve verimliliği ön planda tuttuğunu dile getiren Uraloğlu, “Ocak-Haziran döneminde günde ortalama 1 milyonun üzerinde kargo kabul ve teslimi yapılırken yoğun dönemlerde bu sayı 3 milyonun üzerine çıktı. Artan gönderi hacmine karşın kargo gönderilerinde teslimat oranı yüzde 95’e yaklaştı.” ifadelerini kullandı.

Operasyonel istatistikleri değerlendiren Bakan Uraloğlu, yılın ilk yarısında en fazla gönderi kabul edilen ilin İstanbul olduğunu belirtti. Uraloğlu, “İstanbul’u Ankara, İzmir, Kocaeli ve Bursa takip etti. Aynı dönemde en fazla gönderi teslimatı yapılan iller ise sırasıyla İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve Antalya oldu.” açıklamasında bulundu.

PTT AŞ’nin 2026’nın ilk yarısında sergilediği operasyonel başarıda dijital dönüşüm çalışmaları kapsamında hayata geçirilen yenilikçi uygulamaların önemli payı olduğunu dile getiren Uraloğlu, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Yenilikçi uygulamalar kapsamında kargo ücretinin alıcı tarafından ödendiği veya teslimat esnasında tahsilat gerektiren gönderiler için Yakın Alan İletişimi (NFC) destekli tahsilat uygulamasını hayata geçirdik. Böylece el terminalleri ile müşterilere kredi kartı ile ödeme imkânı sunduk. 2026 yılında yaklaşık 300 bin gönderinin teslimatında bu yöntem kullanıldı.”

Uraloğlu ayrıca, “SMS ile Talimat” hizmeti sayesinde gönderi sahiplerinin teslimat tercihlerini kolaylıkla belirleyebildiklerini söyledi. Uraloğlu, “Komşuma Bırakılsın, Kapıma Bırakılsın, Bina Görevlisi/Güvenliğe Bırakılsın, Kargomat’a Bırakılsın ve PTT İş Yerine Bırakılsın gibi seçenekler ile teslimat süreçlerinde esneklik sağladık.” dedi.

“Canlı Takip Hizmeti ile Gönderi Dağıtım Süreçlerinde Uçtan Uca Görünürlük Sağladık”

Uraloğlu, teslimat süreçlerinde hız ve verimliliği artırmaya yönelik çalışmalar kapsamında Araç Takip Sistemi entegrasyonunu tamamladıklarını ve Canlı Takip Hizmeti’ni de devreye aldıklarını belirtti. Uraloğlu, “Canlı Takip Hizmeti ile gönderi dağıtım süreçlerinde uçtan uca görünürlük sağladık. Böylece alıcılar, gönderilerinin dağıtım durumunu ve konum bilgilerini anlık olarak takip etmeye başladı.” ifadelerini kullandı.

-Dijital Kanallar Etkin Kullanılarak Müşteri Memnuniyeti En Üst Seviyeye Taşınıyor

PTT AŞ’nin E-ticaret sektöründeki büyümeye paralel olarak özellikle yıl sonu kampanya dönemlerinde yoğunlaşan gönderi trafiğine yönelik altyapı yatırımlarını sürdürdüğünü belirten Uraloğlu, “Müşteri memnuniyetini en üst seviyeye çıkarmaya yönelik çalışmalarımıza devam ediyoruz. Dijital dönüşüm çalışmaları kapsamında çağrı merkezi hizmetlerinde de dijital kanalların etkin kullanımı yaygınlaştırılırken müşteri taleplerinin daha hızlı sonuçlandırılması ve hizmet süreçlerinin daha verimli yönetilmesi sağlanıyor.” açıklamasında bulundu