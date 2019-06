Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, St. Petersburg'da katıldığı ekonomik forumda önemli açıklamalarda bulundu. Rus lider Amerika ile aralarındaki silahsızlanma anlaşmasının bitebileceği sinyalini verdi. Ayrıca, İran ve Venezuela konusunda da Washington'un politikalarını eleştirdi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, St. Petersburg'da ekonomik forumda güncel konulara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.



RUSYA-ABD SİLAHSIZLANMA ANLAŞMASI İPTAL EDİLEBİLİR



Putin, Amerika ile 2010 yılında imzalanan Stratejik Silah Azaltma Antlaşması, New START'ı iptal etmeye hazır olduklarını söyledi. İptali gündemde olan bu antlaşma oldukça kritik. New START'ı, Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler antlaşması ile beraber süper güç silahlarının kontrolünü sağlıyor. Rus lider, "Kimse New START anlaşmasını uzatmak istemiyorsa, biz de uzatmayız. Biz defalarca anlaşmayı uzatmaya hazır olduğumuzu belirttik. Resmi bir müzakere süreci yok. Ve 2021'de her şey bitecek." dedi. Moskova, Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler antlaşmasını karşılıklı suçlamalarla bu yılın başlarında iptal etmişti.



PUTİN: ABD'NİN İRAN POLİTİKASINA KATILMIYORUZ



Vladimir Putin, Venezuela ve İran hakkında da konuştu. Putin, Amerika'nın İran'a yönelik siyasetine katılmadıklarını söyledi. Rus lider, Amerika ve İran arasında yaşanan gerilimle ilgili "Daha önce inşa edilmiş bir şeyi tümüyle yıkarak çözüm aramak zorunda değilsiniz." ifadelerini kullandı.



VENEZUELA'DAKİ RUS ASKERİ UZMANLAR



Rusya Devlet Başkanı, Venezuela konusunda askeri müdahale senaryolarını kınadıklarını da vurguladı. Libya ve Irak'ta yananları hatırlattı.



Putin, Venezuela'da bulunan Rus askeri uzmanların ise daha önce imzalanan sözleşmeler doğrultusunda orada bulunduklarının altını çizdi.



PUTİN VE TRUMP, JAPONYA'DA GÖRÜŞEBİLİR



Öte yandan Kremlin'den de açıklama geldi. Sözcü Dmitry Peskov, Putin ve Amerikan Başkanı Donald Trump'ın bu ay içinde Japonya'daki G20 zirvesinde görüşme şanslarının olduğu bildirdi.



ulusal.com.tr