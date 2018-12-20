Rusya Devlet Başkanı Putin, "ABD’nin Suriye’den çekildiğine yönelik henüz bir emare görmedik." dedi. Putin, "Mustafa Kemal Atatürk Türk ulusu için çok sayıda iyi şeyler yapan müthiş bir insan ve Rusya'nın iyi bir dostu." ifadelerini kullandı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Moskova'da düzenlenen yıllık basın toplantısında, ABD'nin Suriye'den çekilme kararını değerlendirdi.



"Zafer kazanıldığı yorumuna genel olarak katılıyorum"



Suriye'de teröre karşı önemli mesafeler alındığına işaret eden Putin, "ABD Başkanı Donald Trump'ın, Suriye'de DEAŞ karşısında zafer kazanıldığı yorumuna genel olarak katılıyorum. Ancak bu terör örgütlerinin, artık Afganistan ve civar ülkelere sızma tehlikesi de söz konusu. Kendi ülkelerine dönmeleri gibi bir risk de var. Bu da ABD, Rusya, Avrupa ve Orta Asya için tehlike oluşturuyor." diye konuştu.



"Çekildiklerine dair herhangi bir emare görmedik"



Putin, ABD'nin Suriye'den çekilmesine yönelik açıklamasının ne manaya geldiğini henüz anlayamadığını belirterek "Şu anda Suriye'den çekildiklerine dair herhangi bir emare görmedik. Yıllar önce Afganistan'dan da çekileceklerini söylemişlerdi ancak hala oradalar." ifadelerini kullandı.



"ABD'nin Suriye'deki varlığı yasa dışıydı"



Suriye'de siyasi çözüme yönelik sürecin devam ettiğini belirten Putin, "ABD'nin Suriye'deki varlığı yasa dışıydı. Rusya olarak, İstanbul zirvesinde, Türkiye, Almanya ve Fransa ile aldığımız karar doğrultusunda, Suriye anayasa komitesinin kurulması için elimizden geleni yapıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.



MUSTAFA KEMAL ATATÜRK

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'le ilgili fikirleri sorulan Putin, "Mustafa Kemal Atatürk Türk ulusu için çok sayıda iyi şeyler yapan müthiş bir insan ve Rusya'nın iyi bir dostu." yanıtını verdi.