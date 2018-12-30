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Putin'den Türkiye mesajı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin: "Türkiye ve Rusya’nın, Avrasya'nın güvenliğini birlikte güçlendirmeye devam edeceğine eminim."

Putin'den Türkiye mesajı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yeni yıl mesajı göndererek, "Türkiye ve Rusya’nın, Avrasya'nın güvenliğini birlikte güçlendirmeye devam edeceğine eminim." dedi.

Kremlin Basın Servisinden yapılan açıklamada, Putin’in, Erdoğan’a yeni yıl için tebrik mesajı gönderdiği belirtildi.

Putin’in, Türkiye ve Rusya arasında başarılı bir şekilde gelişen ilişkilerden ötürü memnuniyetini dile getirdiği mesajda, “Akkuyu Nükleer Güç Santrali’nde ilk ünitenin inşaatı başladı ve TürkAkım doğal gaz boru hattının deniz kısmında inşaat tamamlandı.” ifadesini kullandı.

İki ülke arasındaki ilişkilere yönelik yeni planların da yapıldığını vurgulayan Putin, “Moskova ve Ankara'nın ortak çabalarıyla, Suriye'de terörizmle mücadeleye ve bu ülkedeki siyasi sürece kararlı bir katkı sağlanıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye ve Rusya arasında tüm alanlarda, iki ülke halkının faydasına yönelik çalışmaların devam edeceğine inandığını belirten Putin, “Türkiye ve Rusya’nın, Avrasya'nın güvenliğini birlikte güçlendirmeye devam edeceğine eminim." dedi.


Kaynak: AA
Etiketler; #Putin #türkiye
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