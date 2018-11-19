banner999
TSK: 14 terörist etkisiz hale getirildi
TSK: 14 terörist etkisiz hale getirildi
Ateşkes Netenyahu'yu salladı
Ateşkes Netenyahu'yu salladı
Çavuşoğlu, Pompeo ile görüşecek
Çavuşoğlu, Pompeo ile görüşecek
Türkiye ve Bulgaristan arasında imzalar atıldı
Türkiye ve Bulgaristan arasında imzalar atıldı

Putin İstanbul'da

Rusya Devlet Başkanı Putin, TürkAkım Projesi Deniz Bölümünün Tamamlanması Töreni'ne katılmak üzere İstanbul'a geldi

Putin İstanbul'da

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, TürkAkım Projesi Deniz Bölümünün tamamlanması dolayısıyla düzenlenecek törene katılmak üzere özel uçakla İstanbul'a geldi.

Putin'i, Atatürk Havalimanı Devlet Konukevi'nde, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Aleksey Yerhov ile Türk ve Rus ilgililer karşıladı.

Putin, apronda kendisini bekleyen araçla havalimanından ayrıldı.


Kaynak: AA
Etiketler; #türkakım #Putin #rusya
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.