Putin, Merkel ve Macron Suriye konulu dörtlü zirve için İstanbul'a geldi. Liderler Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ev sahipliğinde toplantıya başladı. Liderlerin akşam saatlerinde basın açıklaması yapması bekleniyor.

Rusya, Fransa ve Almanya liderleri Suriye konulu zirve kapsamında İstanbul'da buluştu.



Rusya Devlet Başkanı Vlademir Putin, Almanya Şansölyesi Angela Merkel ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Cumhurbaşkanı Erdoğan, Vahdettin Köşkü'nde bir araya geldi.



İstanbul'da Suriye konulu dörtlü zirve başladı. Suriye konulu dörtlü zirvede Soçi mutabakatının ardından İdlib'deki durum başta olmak üzere, sahadaki genel gelişmeler ve siyasi çözüm süreci ele alındı.



Astana ile Cenevre platformlarında sürdürülen siyasi çözüm süreci zirvenin ana gündemini oluşturuyor.



Birleşmiş Milletler Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura ve Astana platformunun Cenevre'de oluşturduğu "küçük grup"tan temsilciler, bu zirvede ilk kez bir araya geliyor.



Liderler zirvesi öncesi ikili görüşmeler yaptı. İlk görüşme Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Almanya Başbakanı Merkel arasında gerçekleşti. Görüşmeye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak da katıldı. Erdoğan ile Merkel, Vahdettin Köşkü'nün penceresinden İstanbul Boğazı manzarasını seyrederek bir süre sohbet etti. Basına kapalı gerçekleşen görüşme yaklaşık yarım saat sürdü.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, Merkel'in ardından Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya geldi. Basına kapalı görüşme yaklaşık 45 dakika sürdü. Görüşmeye, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar ile Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak da katıldı. Rusya tarafında ise Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Rusya Devlet Başkan Danışmanı Yuri Ushakov görüşmede yer aldı.



Erdoğan son olarak Fransa Cumhurbaşkanı Macron ve Fransız heyet ile de görüştü.

