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Putin Türkiye'ye geliyor

Kremlin Dış Politika Danışmanı Uşakov, Rusya Devlet Başkanı Putin'in, TürkAkım doğal gaz boru hattı projesinin denizden geçen kısmının tamamlanması dolayısıyla Türkiye'de düzenlenecek törene katılacağını açıkladı.

Putin Türkiye'ye geliyor

Kremlin Dış Politika Danışmanı Yuriy Uşakov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in TürkAkım doğal gaz boru hattı projesinin denizden geçen kısmının tamamlanması dolayısıyla Türkiye'de düzenlenecek törene katılacağını bildirdi.

Uşakov, İzvestiya gazetesine yaptığı açıklamada, Putin'in iştirak edeceği törenin 19 Kasım'da İstanbul’da gerçekleştirileceğini belirterek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da törende bulunacağı bilgisini paylaştı.

Rus gazını Türkiye'ye, Türkiye üzerinden de Avrupa'ya taşıyacak TürkAkım doğal gaz boru hattı, her biri yıllık 15,75 milyar metreküp kapasiteye sahip iki hattan oluşacak.

Projede ikinci hattın Yunanistan üzerinden İtalya'ya veya Bulgaristan üzerinden Sırbistan'a ulaştırılması değerlendiriliyor. İkinci hattın kara bölümünün inşasına gelecek yıl başlanması planlanıyor.

Rusya Enerji Bakanı Aleksandr Novak, "1 Ocak 2020 itibarıyla projede iki hattan da toplam 31,5 milyar metreküplük kapasiteyle doğal gaz sevkiyatına başlanabilir." açıklamasında bulunmuştu. 


Kaynak: AA
Etiketler; #kremlin #rusya #Putin #türkiye
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