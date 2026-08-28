Putin ve Erdoğan Bişkek’te görüşecek! Masada Karadeniz ve Ukrayna konusu var

Rusya Devlet Başkanlığı Dış Politika Danışmanı Yuri Uşakov, Putin'in 31 Ağustos-1 Eylül tarihlerinde Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te düzenlenecek Şanghay İşbirliği Örgütü Zirvesi kapsamında 1 Eylül'de Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşeceğini açıkladı.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Putin ve Erdoğan Bişkek’te görüşecek! Masada Karadeniz ve Ukrayna konusu var
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Rusya Devlet Başkanı Dış Politika Danışmanı Yuri Uşakov, Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te düzenlenecek Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) Zirvesi kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşeceğini açıkladı. Uşakov, Putin'in 31 Ağustos-1 Eylül tarihlerinde gerçekleşecek zirve programına ilişkin açıklamalarda bulundu ve Putin'in 1 Eylül'de Bişkek'te Erdoğan ile bir araya geleceğini bildirdi.

GÖRÜŞMEDE UKRAYNA VE KARADENİZ GÜNDEMDE

Uşakov, iki liderin görüşeceği konulara dair "Görüşülecek çok konu var; tabii ki bunlar arasında Karadeniz'deki durum ve genel olarak Ukrayna konusu da ele alınacak" ifadelerini kullandı. Uşakov ayrıca Putin ile Erdoğan'ın ticari ve ekonomik alandaki iş birliğinin geliştirilmesine yönelik konuları da ele alacaklarını belirtti.

Yuri Uşakov gazetecilere yaptığı açıklamada, "Büyük uluslararası etkinlikler, ikili temasların, ikili görüşmelerin gerçekleştirilmesi için iyi bir fırsat sunuyor. Doğal olarak biz böyle bir fırsatı her zaman kullanıyoruz. Bu kez de aynısı yapılacak. Şu an itibarıyla devlet başkanımız için 9 ikili görüşme planladık" dedi.

Uşakov'un verdiği bilgiye göre Putin, 31 Ağustos'ta Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile, 1 Eylül'de ise İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile bir araya gelecek. Putin'in zirve kapsamındaki diğer görüşmeleri arasında Hindistan Başbakanı Narendra Modi, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile Kırgızistan, Tacikistan ve Moğolistan liderleri de yer alıyor.

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