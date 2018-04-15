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Putin ve Ruhani, ABD saldırısı sonrası Suriye'deki durumu görüştü

Kremlin'den yapılan açıklamaya göre, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani bugünkü telefon görüşmesinde, ABD öncülüğündeki saldırıdan sonra Suriye'deki durumu değerlendirdi.

Putin ve Ruhani, ABD saldırısı sonrası Suriye'deki durumu görüştü

Kremlin'den yapılan açıklamaya göre, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani bugünkü telefon görüşmesinde, ABD öncülüğündeki saldırıdan sonra Suriye'deki durumu değerlendirdi.

Kremlin'nden görüşmeye dair yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Liderler, ABD ve müttefiklerinin Suriye topraklarına yönelik füze saldırısından sonra oluşan durumla ilgili görüş alışverişinde bulundu. Bu yasadışı eylemin, Suriye'deki politik çözüm umutlarına ciddi zarar verdiği kaydedildi.

Vladimir Putin, BM Antlaşması'nı ihlal eden bu tür eylemlerin devam etmesi durumunda bunun kaçınılmaz olarak uluslararası ilişkilerde kaosa yol açacağının altını çizdi."

Görüşmede ayrıca Yemen dahil Ortadoğu bölgesindeki genel gelişmeler ele alındı.

ulusal.com.tr

Etiketler; #kremlin #rusya #Putin #ruhani
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