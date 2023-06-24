Putin'den son dakika açıklaması!

Putin, neonazilere karşı askerlerinin Rus halkının güvenliği için mücadele edeceğini belirtti. "Dış düşmanlarımız bizi yok etmek istiyor" diyen Putin "Kalkışmanın cezası verilecek!" ifadelerini kullandı. Ayrıca Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin şunları söyledi:

• Bu ayaklanma hem bize hem halkımıza bir darbedir. Bunun cezası ağır bir biçimde verilecektir.

• Kişisel çıkarlarını düşünenlerin hainliğiyle karşı karşıyayız. Hainliğe karşı her türlü savunmaya hazırız.

• Silahlı ayaklanmayı Wagner'in içindeki hainler organize etti.

• Şu anda birlik olmamız gerek. Birliğimizi yok etmek isteyenler, dış düşmanlarımız.