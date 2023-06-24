Putin'den son dakika açıklaması: "Cezası ağır olacak"

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Wagner lideri Yevgeniy Prigojin’in ayaklanma çağrısına sert bir açıklamayla yanıt verdi. Rusya’nın Ukrayna’da Batı’ya karşı topyekün bir savaş verdiğini belirten Putin, "İç ayaklanma Rusya'ya darbedir, ülkemizi sırtından bıçaklamaktır. Cezası ağır olacak" dedi.

Rus özel güvenlik şirketi Wagner’in kurucusu Yevgeniy Prigojin, Rus ordusuna karşı isyana girişti. Moskova’dan sert yanıt geldi.

Wagner liderinin ayaklanma çağrısı sonrası kameralar karşısına geçen Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, “karşılaştığımız şey vatana ihanet, Rusya’ya darbedir” dedi, cezasının ağır olacağını vurguladı.

- Bugün hainlerle karşı karşıyayız. Wagner içindeki hainler silahlı isyan başlattı. Bu isyanın ülkemize bir faydası olmayacak. Devletimizi her türlü savunmaya hazırız. Halkımıza silah kaldıran hainler, en ağır şekilde cezalandırılacak. Bir Rusya vatandaşı olarak elimden gelen her şeyi yapacağım.

Putin, Rusya’nın Ukrayna’da Batı’ya karşı savaş verdiğini hatırlattı. "Bu tür kalkışmalar ülkemizi sırtından bıçaklamaktır” dedi.

Rusya geleceği için çetin bir savaş veriyor, Batı'nın tüm askeri ve enformasyon makinesi Rusya'yı hedef alıyor. Her şeyi kenara bırakıp birlik içinde olmalıyız. Birliğimizi bozacak her türlü eylemden uzak durmalıyız. Tüm askeri unsurlara talimatım var; halkımızın güvenliği ve bağımsızlığı için mücadele edeceksiniz.