Çekya’nın başkenti Prag’da önceki gün gözaltına alınan terör örgütü PYD/PKK’nın eski eş bakanı Salih Müslim, çıkarıldığı mahkeme tarafından serbest bırakıldı.

Çekya’nın başkenti Prag’da önceki gün gözaltına alınan terör örgütü PYD/PKK’nın eski eş bakanı Salih Müslim, davanın görüleceği Prag Şehir Mahkemesine getirildi.



Duruşması TSİ 13:00'da başlayan Müslim, mahkeme tarafından serbest bırakıldı.



"Savcılığın tutuklama talebi reddedildi"

Türkiye’nin Prag Büyükelçisi Ahmet Necati Bigalı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Dışişleri Bakanlığının Hukuk Biriminden alıdığı bilgiye göre, savcılığın terörist Müslim’in tutuklanılmasını talep ettiği ancak mahkemenin bu talebi reddederek serbest bıraktığı bilgisini paylaştı.​



Polis, mahkeme önünde geniş güvenlik önlemi alırken, az sayıda terör örgütü yandaşı gösteri düzenledi.



Medya mensupları, mahkeme salonuna alınmadı.



Türkiye, Müslim’in geçici olarak tutuklanmasını ve Türkiye'ye iade edilmesini istiyordu.



PYD/PKK'nın eski eş başkanı Salih Müslim'in ismi, İçişleri Bakanlığının "Terörden Arananlar Listesi"nde 4 milyon liralık ödülle kırmızı kategoride yer alıyor.