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PYD'li terörist İzmir'de yakalandı

İzmir'de terör örgütü PYD/PKK'ya yönelik operasyonda 12 şüpheli gözaltına alındı. Yakalanan Suriyeli PYD'li terörist Ş.R'nin, Halep şehri yakınlarındaki Şeyh Maksut'taki kamplarda bulunduğu ve kısa süre önce İzmir'e geldiği tespit edildi

PYD'li terörist İzmir'de yakalandı

İzmir'de, terör örgütü PYD/PKK'ya yönelik operasyonda, kısa süre önce örgütün Suriye'deki kamplarından kente geldiği tespit edilen şüphelinin de aralarında bulunduğu 12 kişi gözaltına alındı. 

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, PYD/PKK ile irtibatlı oldukları ve örgütün yönlendirmesiyle hareket ettikleri belirlenenlere yönelik operasyon düzenledi.

Operasyonda, Suriye uyruklu Ş.R. ve 11 şüpheli gözaltına alındı.

Zanlıların adreslerindeki aramalarda örgütsel doküman ve dijital veriler ele geçirildi. 

Bu arada, uzun süre PYD içerisinde silahlı faaliyet gösteren Suriye uyruklu Ş.R'nin, Halep şehri yakınlarındaki Şeyh Maksut'taki kamplarda bulunduğu ve kısa süre önce İzmir'e geldiği tespit edildi. 

Ayrıca yakalanan şüphelilerden birinin de Buca ilçesindeki molotofkokteyli saldırının faili olduğu belirtildi. 

Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler emniyete götürüldü.


Kaynak: AA
Etiketler; #pyd #pkk
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