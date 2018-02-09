TSK'nın Afrin'e yönelik hava harekatına katılan savaş uçaklarından alınan görüntülerde, terör örgütü PYD-PKK hedeflerinin tam isabetle vurulduğu görüldü

TSK'nın Afrin'e yönelik hava harekatına katılan savaş uçaklarından alınan görüntülerde, terör örgütü PYD-PKK hedeflerinin tam isabetle vurulduğu görüldü.



Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Zeytin Dalı Harekatı kapsamında dün gece gerçekleştirdiği hava harekatında PYD-PKK'lı teröristlere ait sığınak ve mühimmat depolarının imha edildiği anlar görüntülere yansıdı.



Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait savaş uçakları tarafından dün gece düzenlenen hava harekatıyla PKK-KCK-PYD-YPG ve IŞİD terör örgütlerine ait sığınak, barınak, mühimmat deposu ve silah mevzisi olarak kullanılan 19 hedef imha edildi.



Jetlerin, terör örgütüne ait sığınak ve mühimmat depolarını vurduğu anlar, görüntülere yansıdı. Harekata katılan uçaklardan alınan görüntülerde, hedeflerin tam isabetle vurulduğu görüldü.