Suriye Afrin kırsalında yakalanan terör örgütü PYD/PKK mensubu Mahmud, "Bulunduğumuz köyde her evde 2-3 olmak üzere 60-70 YPG'li vardı ve bunların tamamı silahlıydı" dedi

Suriye'nin Afrin bölgesinde güvenlik güçleriyle çıkan çatışmada yaralı yakalanan terör örgütü PYD/PKK mensubu ifadesinde, köylerini işgal eden terör örgütünün kendilerine silah dağıttığını, her evde en az 2-3 silahlı teröristin bulunduğunu itiraf etti.



Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) ÖSO desteğiyle 20 Ocak 2018 tarihinde başlatılan Zeytin Dalı Harekatının ikinci gününde Afrin kırsalındaki Şeyhozor köyü, çatışmanın ardından terör örgütü PYD/PKK'dan arındırıldı.



Bu sırada köyde bulunan ve çatışmada sol bacağından yaralanan PYD/PKK'lı terörist Muhammed Mahmud, Türkiye'ye getirilip tedavi ettirildikten sonra jandarmada ifade verdi.



Mahmud, ifadesinde, Suriye'nin Qestele şehrinde çiftçilik yaptığı krizin başladığını, eşi ve 9 çocuğuyla Afrin'in Şeyhozor köyüne yerleştiğini belirtti. Mahmud, bir süre sonra bölge kontrolünün terör örgütü PKK'ya geçtiğini ardından terör örgütünün isim değiştirerek YPG adını aldığını anlattı.



Terör örgütü PYD/PKK mensubu Mahmud, ifadesinde şu bilgileri paylaştı:



"Köye 2-3 yıl önce YPG'den bazı şahıslar geldi ve bize YPG kimliği dağıttılar. Benim 9 çocuğum vardı, bir oğlum ve bir kızım YPG'ye katıldılar. Afrin bölgesinde faaliyette bulundukları sırada kızım Lezgin çatışmada yaralandı, örgütün onu tedavi ettirmediğini duyunca gidip kızımı aldım ve tedavisini yaptırdım, sonra bizimle birlikte yaşamaya başladı. Bulunduğumuz köyde her evde 2-3 olmak üzere 60-70 YPG'li vardı ve bunların tamamı silahlıydı. YPG bana ve benim gibi köylülere silah vererek araziye çıkmamızı ve bilgi toplamamızı istiyordu. Bize verilen silahlarla köydeki diğer YPG'lilerle birlikte arazi kontrolü yapıyorduk. Yoldan geçen araçları durdurup kimlik soruyor ve topladığımız bilgileri köyümüzdeki YPG'li Mehmedi Payret'e iletiyorduk. O da bu bilgileri Bülbül ve Qestele şehirlerindeki kamplara iletiyordu."



Gençleri topluyorlardı



Yaşadıkları bölgede de terör örgütü YPG'nin sözde sorumlusu olan "Şabu" kod adlı terör örgütü mensubunun belirli aralıklarla köye gelerek silah altına alınabilecek gençlerin bilgilerini topladığına dikkati çeken Mahmud, Zeytin Dalı Harekatı'nın başladığı gün ailesinin köyü terk edip Cinderes bölgesine yerleştiği bilgisini verdi.



İfadesinde aynı gün köydeki teröristlerin de silahları toplayarak terör örgütü PYD/PKK'nın kontrolünde bulunan Cinderes'e kaçtığına işaret eden Mahmud, terör örgütüne katıldığı için pişman olduğunu vurguladı.



Kilis Jandarma Komutanlığında gözaltında tutulan terör örgütü mensubu, işlemlerin ardından adliyeye sevk edilecek.