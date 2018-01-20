Terör örgütü PYD-PKK-YPG'nin Afrin'deki sözde üst düzey yöneticilerinin teröristlere kıyafet değiştirme talimatı verdiği belirtildi. Sözde yöneticilerin teröristlerden 'sivil halkmış gibi' görünmelerini istediği ifade edildi

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından 19-20 Ocak 2018 tarihlerinde PKK-PYD-YPG terör örgütü tarafından Afrin bölgesinden açılan taciz ateşlerine meşru müdafaa kapsamında mukabelede bulunuldu.



PKK/PYD-YPG terör örgütü mensuplarınca kullanılan barınak ve sığınakların vurulmasının ardından Afrin'deki örgütün sözde üst düzey yöneticilerinin teröristlere sivil halkmış gibi görünmeleri için kıyafet değiştirmeleri konusunda talimat verdikleri ortaya çıktı.



Yerel kaynaklardan alınan bilgilere göre; terör örgütü yöneticilerinin TSK tarafından yapılan atışlarla verilen zayiatı sivil halkmış gibi gösterme gayreti içinde olduğu belirtildi.



Fırat Kalkanı Harekatı'nda El Bab'ın terör örgütü IŞİD'den temizlenmesi sırasında sivil halkın zarar görmemesi için büyük bir hassasiyet gösteren Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Afrin operasyonun da bölgede yaşayan sivilleri zarar görmemesi için büyük bir çaba sarfettiği öğrenildi.