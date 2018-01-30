Suriye'nin Afrin bölgesindeki PYD/PKK teröristlerince Kilis'e yönelik roketli saldırı yapıldı. Afrin bölgesindeki terör örgütü PYD/PKK mensuplarınca ateşlenen 2 roket Reyhanlı ilçesinde boş araziye düştü

Suriye'nin Afrin bölgesindeki PYD/PKK teröristlerince Kilis'e roketli saldırı düzenlendi.



Afrin'in kırsalındaki teröristler tarafından saat 10.20 sıralarında Şıh Mehmet Mahallesi'ne roket atıldı.



Zeytinliğe isabet eden ve patlayan roket can ya da mal kaybına neden olmadı.



Polis ekipleri, çevre güvenliğini aldıktan sonra olay yeri inceleme çalışmalarına başladı.



Sınırda konuşlu Türk Silahlı Kuvvetlerine bağlı birliklerce Afrin'deki terör hedeflerine fırtına obüsleriyle misliyle karşılık verildi.



Bu arada Zeytin Dalı Harekatı'nın başladığı 20 Ocak'tan bu yana Kilis'e 20 roket atıldı, biri Suriye uyruklu 2 kişi hayatını kaybederken 21 kişi yaralandı.



REYHANLI'YA DA SALDIRI



Suriye'nin Afrin bölgesindeki terör örgütü PYD/PKK mensuplarınca Hatay'ın Reyhanlı ilçesine roketli saldırı düzenlendi.



Türk Silahlı Kuvvetlerinin Zeytin Dalı Harekatı'nı yürüttüğü Afrin bölgesinden atılan iki roket Suriye sınırına yakın Bükülmez Mahallesi'ndeki boş araziye isabet etti.



Saldırıda herhangi can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı.



Güvenlik güçleri roketlerin düştüğü yerde inceleme başlattı.