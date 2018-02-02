Afrin bölgesindeki terör örgütü PYD/PKK mensuplarınca Hatay'ın Reyhanlı ilçesine düzenlenen 6 roketli saldırıda 2 kişi öldü, 16 kişi yaralandı

Suriye'nin Afrin bölgesini işgal eden terör örgütü PYD/PKK mensuplarınca Hatay'ın Reyhanlı ilçesine bugün düzenlenen roketli saldırılarda 2 kişinin öldüğü, 16 kişinin yaralandığı bildirildi.



Hatay Valiliğinden yapılan açıklamada, Afrin bölgesinden Reyhanlı ilçesine toplam 6 askeri mühimmat atıldığı belirtildi.



Askeri mühimmatın 3’ünün boş araziye düşerek infilak ettiği belirtilen açıklamada, "İki vatandaşımız kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmiş, 2’si ağır olmak üzere 16 yaralı vatandaşımız ise çeşitli hastanelere sevk edilerek tedavi altına alınmıştır." ifadesi kullanıldı.



Saldırılarda hayatını kaybedenlerin Ahmet Şanverdi ve Rıfat Sinirli olduğu öğrenildi.