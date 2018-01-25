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PYD/PKK'nın hain saldırısında hayatını kaybedenler son yolculuklarına birlikte uğurlandı

Afrin'den terör örgütü PYD/PKK mensuplarının saldırısı sonrası roketin isabet ettiği tarihi Çalık Camisi'nde ibadet sırasında hayatını kaybeden Tabbak ve Aydemir, son yolculuklarına uğurlandı.

PYD/PKK'nın hain saldırısında hayatını kaybedenler son yolculuklarına birlikte uğurlandı

Suriye'nin Afrin bölgesindeki terör örgütü PYD/PKK mensuplarının saldırısı sonrası roketin isabet ettiği tarihi Çalık Camisi'nde ibadet sırasında hayatını kaybeden Suriye uyruklu Tarık Tabbak ve terzi Muzaffer Aydemir, son yolculuklarına birlikte uğurlandı.

Aydemir ve Tabbak için Hacı Cümbüş Camisi'nde öğle namazına müteakip cenaze töreni düzenlendi.


İl Müftüsü Mahmut Karatepe, namaz öncesinde Afrin bölgesinde terörle mücadele eden Türk askerlerinin başarısı için dua etti.

Cami avlusunda yan yana bulunan musalla taşına konulan Tabbak ve Aydemir'in cenazeleri, öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kilis Asri Mezarlığında toprağa verildi.

Törene, Vali Mehmet Tekinarslan, Belediye Başkanı Hasan Kara, Garnizon Komutanı Albay Hakan Başaklıgil ile çok sayıda vatandaş katıldı. 


Kaynak: AA
Etiketler; #pyd #pkk #afrin
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